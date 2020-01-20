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20 Ocak 2020 Pazartesi 10:24:50 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:27:00

Elazığ'da teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar 4 yıl sonra kaldırıldı

Elazığ'da 2016 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan 5 vagon kaldırıldı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı, 30 Temmuz 2016'da Burgudere köyü Masala mevkisinde yük treninin geçişi sırasında teröristlerin el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu raydan çıkan 5 vagonun kaldırılması için TCDD ile temasa geçti.

AA'nın haberine göre, yapılan çalışmanın sonucunda jandarma gözetiminde, raydan çıkan vagonlar vinçle bulundukları yerden kaldırıldı.

Elazığ-Tatvan seferini yapan 53014 sefer sayılı yük treninin 30 Temmuz 2016 günü Burgudere köyü Masala mevkisinden geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen saldırıda yük treninin 5 vagonu raydan çıkmıştı.

 

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