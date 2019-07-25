25 Temmuz 2019 Perşembe 11:27:10 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:29:14
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde düzenlenen operasyonda daha önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
DHA
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