Elazığ'da operasyon! Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemişler
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu pide arasına özenle zulalanmış 8 plaka halinde toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmasında şüpheli H.A'nın Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin bindiği otobüse belirleyen ekipler, aracı Elazığ'da durdurup, narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada narkotik köpeği bagaj kısmında bulunan pidelere tepki verdi. Jandarma ekipleri bunun üzerine pideleri tek tek parçalayarak kontrol etti. Pidelerin arasında 8 plaka halinde 124 gram toz esrar ele geçirildi.
Uyuşturucuyu bulan ekipler, şüpheli H.A. hakkında yasal işlem başlattı.
İHA
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