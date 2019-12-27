Elazığ'da okullar tatil edildi mi? Son dakika bugün Elazığ okullar tatil mi?

Elazığ'da okullar tatil edildi mi? 27 Aralık Elazığ okullar tatil mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Elazığ'da bu sabah saat Kandilli verilerine göre 5.1 şiddetinde deprem oldu. Merkez üssü Sivrice olan deprem Mardin, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildi. Elazığ'da yaşanan deprem sonrası okullar boşaltıldı. Vatandaşlar Elazığ'da okullar tatil edildi mi? 27 Aralık Elazığ okullar tatil mi? sorularının yanıtını araştırmaya başladı..

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Elazığ'da yaşanan depremin ardından okullar boşaltıldı. Öğrenciler öncelikle okul bahçesine çıkarıldı. Aileleri gelen öğrenciler, ailelerine teslim edilmeye başlandı.

Elazığ'da okullar bir gün arayla tatil edildi. 27 Aralık bugün Elazığ'da okullar tatil oldu.

ELAZIĞ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım depremin ardından yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bütün ekipleri sevk ettik. AFAD, Kızılay, Jandarma sahadalar. Hiçbir olumsuzluk yok çok şükür. Daha önce 5,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Bazı hasarlar olmuştu. Muhtarlarla arkadaşlarımız irtibat halinde, ben de bölgeye geçiyorum.

Bu tür depremlerden sonra her zaman artçılar olur. Vatandaşımız sakin olsun. Bütün ekiplerimizi yönlendirdik, köylere geçiyorlar. Merkezde bir sıkıntımız yok. Bütün tedbirleri aldık, gelişmeleri takip ediyoruz.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle Malatya'da bazı vatandaşlar, bulundukları yerlerden sokak ve meydanlara çıktı.

Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadı.