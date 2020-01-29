Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da 15 tatil ne zaman bitecek?

Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da tatil ne zaman bitecek? sorularının yanıtı merak ediliyor. 6.8'lik Elazığ depreminde 5. gün yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Elazığ'daki okulların açılışı için tarih verdi. Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? yanıtı haberimizde.

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ'da okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversite ise17 Şubat'ta açılacak.

MEB AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "(Elazığ) Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bir yıkım şeklinde değil, ciddi çatlaklar biçiminde. Okullarla ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra güçlendirme çalışması ihtiyacı olan okullarımızın da hazırlanması konusunda Valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu okulların okul açıldığında eğitime hazır olup olmadığı konusunda birkaç güne kadar net bilgi çıkacak." dedi.