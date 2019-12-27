Elazığ'da deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremi kaç şiddetinde?

Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ depremi şiddeti kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Elazığ'da şiddetli deprem meydana geldi. Elazığ'da Kandilli verilerine göre 5.1 şiddetinde deprem oldu. AFAD ise depremi 4.9 şiddetinde ölçümledi. Merkez üssü Sivrice olan deprem Mardin, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildi. Kandilli son depremler haberimizde.

Deprem saat 10:02:25 sularında gerçekleşti. 3.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Topaluşağı- Sivrice Elazığ'da gerçekleşti. Saat 10:11'de 3.6 şiddetinde Çevrimtaş- Sivrice Elazığ'da yeniden deprem meydana geldi.