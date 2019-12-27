Elazığ'da deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremi kaç şiddetinde?
Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ depremi şiddeti kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Elazığ'da şiddetli deprem meydana geldi. Elazığ'da Kandilli verilerine göre 5.1 şiddetinde deprem oldu. Merkez üssü Sivrice olan deprem Mardin, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildi. Deprem korku dolu anlar yaşattı. Kandilli son depremler haberimizde..
Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ depremi şiddeti kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Elazığ'da şiddetli deprem meydana geldi. Elazığ'da Kandilli verilerine göre 5.1 şiddetinde deprem oldu. AFAD ise depremi 4.9 şiddetinde ölçümledi. Merkez üssü Sivrice olan deprem Mardin, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildi. Kandilli son depremler haberimizde.
Deprem saat 10:02:25 sularında gerçekleşti. 3.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Topaluşağı- Sivrice Elazığ'da gerçekleşti. Saat 10:11'de 3.6 şiddetinde Çevrimtaş- Sivrice Elazığ'da yeniden deprem meydana geldi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı
- Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: İtiraz edeceksen toplantı tutanağına 'şerh düşüyorum' de
- Hasan Mezarcı'nın Noel olayı
- Libya: Savaş tırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz
- Su krizinin yaşandığı İzmir'de 2020 için cadde süslemeleri hazır