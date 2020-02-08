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08 Şubat 2020 Cumartesi 15:58:23 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 16:33:11

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu yüzey kırığının izi, Karakaya Baraj Gölü'nde görüldü

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana getirdiği yüzey kırığının Karakaya Baraj Gölü üzerinde bıraktığı iz, MTA ekibince kaydedildi. Jeoloji Birimi teknik personelinden Dr. Akın Kürçer, "Fayın Fırat Nehri'nin içerisinde karşı tarafa, güney sahiline geçtiği yerde, muhtemelen su veya gaz çıkışına bağlı olarak göl tabanından yükselen muazzam bir çizgisellik oluştu" dedi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin merkezinden Karakaya Baraj Gölü'ne uzanan yüzey kırığının suda oluşturduğu yaklaşık 1 kilometrelik iz, depreme yönelik araştırma yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibince görüntülendi.

DEPREM BÖLGESİNDE ARAZİ ÇALIŞMASI

Deprem kaynak fayının tanımlanması ve meydana gelen hasarın jeolojik yapıyla ilişkisinin araştırılması amacıyla, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörlüğü Aktif Tektonik ve Uygulamalı Jeoloji Birimi teknik personelinden Dr. Akın Kürçer, Dr. Selim Özalp ve Hasan Elmacı ile MTA Malatya Bölge Müdürlüğü etüt başmühendisi Dr. Nail Yıldırım'dan oluşan ekip, afet bölgesinde arazi çalışması gerçekleştirdi.

Sivrice'ye bağlı Çevrimtaş ve Ilıncak köyü yakınlarında incelemelerde bulunan ekip, depremin oluşturduğu yüzey kırığının Karakaya Baraj Gölü'ne uzanan bağlantısını araştırdı. Bu sırada, depremin kara üzerinde oluşturduğu yüzey kırığının baraj gölü tabanında devam eden uzantısıyla aynı çizgisellikte, su yüzeyinden karşı kıyıya kadar uzanan yaklaşık 1 kilometrelik beyaz izin oluşumuna şahit olan ekip, şaşkınlık yaşadı. İzi kameraya kaydeden araştırma grubundan Kürçer, görüntüde, depremin merkezinde oluşan yüzey kırıklarının Ilıncak köyünün Keban Baraj Gölü'ne uzanan bölümü üzerinde yaptıkları incelemeler sırasında ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını anlatıyor.

"MUAZZAM BİR ÇİZGİSELLİK OLUŞTU"

Kırığın göl tabanındaki uzantısını inceledikleri sırada bir anda su yüzeyinde, karşı kıyıya kadar uzanan beyaz bir çizgi oluştuğunu belirten Kürçer, kameraya kaydettiği o anlarda şunları dile getiriyor:

"Depremin merkezine çok yakın bir yerde, Ilıncak köyünün Fırat Nehri'ne bakan sahilinde incelemeler yapıyoruz MTA ekibi olarak. Burada hemen karşımızda güney tarafta Doğanyol var. Fayın Fırat Nehri'nin içerisinde karşı tarafa, güney sahiline geçtiği yerde, muhtemelen su veya gaz çıkışına bağlı olarak göl tabanından yükselen muazzam bir çizgisellik oluştu, inceleme yaptığımız esnada oluştu. Fırat Nehri'nin içerisinde beyaz bir çizgisellik olarak bunu çok rahatlıkla görüntüleyebiliyoruz. Faya paralel, fayın tam üzerinde. Burada fay bir zon şeklinde sıçramalı ilerliyor, hatta suyun içerisinde dahi sağa ve sola sekmeleri çok dikkatli bakarsak görebiliyoruz."

"ÇOK ENTERESAN VE GÜZEL BİR GÖZLEM OLDU"

Kürçer, çizgiselliğin oluştuğu anda herhangi bir artçı depremin olup olmadığını sismoloji merkezlerinden ayrıca kontrol edeceklerini kaydederek, şu bilgileri paylaşıyor:

"Dünkü gözlemlerimizde sahilde yüzey kırığının izlerini zaten görmüştük. Özellikle su tabanındaki fayın gidişini çok net güncel morfolojiyi de denetleyecek şekilde karşı sahilde, güney sahilde görebiliyoruz. Bu doğrultu atımlı fayın karada, yüzeyde ne yapıyorsa nehir tabanında da benzer şekilde sağ ve sola sıçrama ve büklümlerle ilerleyebildiğini bize gösteriyor, çok enteresan ve güzel bir gözlem oldu. Kuzey sahilde karaya çıktığı yeri çok net biliyoruz ve yaklaşık kuzey 55-60 doğu doğrultusunda Fırat Nehri'nin altında, fayın gaz çıkışlarıyla muhtemelen oluşmuş bu çizgisel iz, yüzey kırığı üzerinde sağa sola sıçramalarla devam ediyor. Karşı sahilde de Doğanyol'un hemen yakın kuzeyindeki köylerin olduğu yerde ilk 2 gün inceleme yaptığımız Koldere'ye bağlı mezraların olduğu yerlere doğru bu kırığın ilerlemiş olduğunu çok net şekilde görüyoruz."

AA

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