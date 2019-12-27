27 Aralık 2019 Cuma 10:12:21 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 10:28:38
Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 5.1 büyüklüğündeki bir depremin ardından 3,6'lık bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise Elazığ’daki deprem 5.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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