Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise Elazığ’daki deprem 5.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.