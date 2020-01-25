25 Ocak 2020 Cumartesi 11:50:33 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 12:08:56
Elazığ'da 4,4 büyüklüğünde artçı sarsıntı
Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Sivrice'de Saat 11.40'da 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
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