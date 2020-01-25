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25 Ocak 2020 Cumartesi 09:15:57 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 09:21:32

Elazığ'da 4.3 şiddetinde deprem oldu

Elazığ'da son yarım saatte 3 deprem daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 09:07'de Elazığ'dadeprem meydana geldi.

Yerin 5,0 kilometre altında meydana geldiği bildirilen depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak açıklandı.

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