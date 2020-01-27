27 Ocak 2020 Pazartesi 01:11:31 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 01:12:59
Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’dan flaş açıklamalar
- Dünyaca ünlü ses sanatçısı Della Miles Elazığ'a seslendi: İçimiz ve ciğerimiz yanıyor
- ASELSAN'dan jandarmaya 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu jesti!
- Bakan Soylu'dan flaş Elazığ depremi açılaması: Yarın sabah maddi yardım başlıyor
- 'İstanbul’da beklenen 7,6 şiddetindeki depremin İtalya ve Avusturya’dan bile hissedilecek'