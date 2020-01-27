27 Ocak 2020 Pazartesi 15:32:54 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 15:57:33
Elazığ Sürsürü'de enkaz altındaki son kişiye ulaşıldı
Elazığ depreminin ardından Sürsürü Mahallesi'ndeki enkaz altında kalan son kişiye ulaşıldı. Böylelikle can kaybı 41'e yükseldi
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Elazığ Sürsürü'de enkaz altındaki son kişiye ulaşıldı
- Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı: Tedavisine 1-2 gün daha devam edilecek
- Provakatör Berna Laçin'e bir tokat da marka yüzü olduğu firmadan geldi
- Elazığ depremini fırsata çevirmeye çalışan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
- Son Dakika... Bakan Soylu Elazığ'da açıkladı: Evi yıkılana 41 bin lira yardım yapacağız