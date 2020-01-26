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26 Ocak 2020 Pazar 09:00:12 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 09:32:58

Elazığ depremini bilen Naci Görür Kahramanmaraş için uyardı: Dikkatli olmak lazım!

3 ay önce canlı yayında Elazığ depremine karşı uyarı Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında son büyük depremini 1513 yılında yaşayan Kahramanmaraş için uyarıda bulunda. Börür, "Kahramanmaraş bölgesinde en son deprem 1513. Anormal bir zaman geçmiş. O halde burası da depreme gebe bir yer. Buralara da özellikle dikkat etmek lazım." dedi.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 3 ay önce canlı yayında Elazığ depremine karşı uyarı yapmıştı. Görür, yaşanan deprem sonrası CNN Türk'te yeni açıklamalarda bulundu.

Naci Görür'ün açıklamaları şöyle:

Şimdi bu 6.8'lik deprem yer bilimciler açısında şunu ifade ediyor: Uyumakta olan uzun dönemdir aktif olmayan deprem Doğu Anadolu fay hattı uyandı.

Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı Karlıova'da birleşiyorlar.

Bu deprem Kuzey Anadolu fay hattına benzer şekilde büyük depremler üreterek enerjisini boşaltabilir.

1822'den başlayıp devam eden tarihi depremler 7 şekilde depremler üretmiş. Bu fay harekete başladığına göre ister istemez böyle bir düşünce doğuyor.

Bu deprem sığ bir deprem. Ne kadar kırdığını ben bilmiyorum ama 33 km olabilir.

Büyük bir depremdir. O nedenle beklenen yerde olmuştur.

Bu depremden sonra özellikle Palu ve Bingöl arasına ve Sivrice - Malatya - Adıyaman yöresine artık dikkatli bakmak lazım. Zaten orada birikmiş olan enerjiyi daha fazla arttırmış olabilir.

Görüyorsunuz işte Karlıova bura Doğu Anadolu fayı Hatay'a kadar geliyor.

Bu iki fay boyunca Anadolu batıya doğru hareket ediyor. Dolayısıyla Anadolu'nun bu hareketi bu fay boyunca kimi yerleri kilitleyerek enerji birikimine neden oluyor. Kuzey Anadolu fayı büyük ölçüde 20.YY'da enerjisini boşalttı.

"EN SON DEPREM 1513'DE OLDU"

Kahramanmaraş'ta da deprem olabilir. Kahramanmaraş bölgesinde en son deprem 1513. Anormal bir zaman geçmiş. O halde burası da depreme gebe bir yer. Buralara da özellikle dikkat etmek lazım.

Şimdi Elazığ ve yöresinde bu depremin kırıldığı yerlerde bir rahatlama oldu. Ama yer bilimci olarak bizler rahatlamadık. Doğu Anadolu fayı bir uyanış içerisinde. Belirli bir periyotta deprem üretmeye başlayabilir.

Can kaybı yine şükrediyoruz görece olarak az ama yapısal hasar çok fazla.

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