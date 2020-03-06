06 Mart 2020 Cuma 10:46:52 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 10:50:18
El Kaide operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaideye bağlı faaliyet yürüten Huraseddin Tugayları'na (HAD grubu) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide´nin HAD grubunun Karamürsel´de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi.
DHA
- James Jeffrey, İstanbul Havalimanı’nda tepeden tırnağa kadar arandı
- İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak
- Teröristbaşına fahri hemşehrilik veren İtalya'ya Ankara'dan sert tepki
- SİHA korkusu firar ettiriyor! İsyan başladı
- MESAM'a geçici yönetim atandı! Arif Sağ hakkında flaş suçlamalar