Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na sert tepki! 'CHP bu ülkede projelere ve hizmetlere her zaman karşı olmuştur'

İBB Meclisi'nin ekim ve kasım ayı meclis toplantılarında, AK Parti'li meclis üyelerinin verdikleri, aralarında daha önce mahkeme kararıyla satışı iptal edilen Levent'teki İETT garajının yeşil alana çevrilmesine ilişkin maddenin de yer aldığı mülkiyeti İBB'ye ait bazı parsellerin park, yeşil alan ve deprem toplanma alanı ilan edilmesine ilişkin teklif, kabul edilmişti.

İMAMOĞLU VETO ETTİ

İmamoğlu, bu kararları veto ederek, tekrar görüşülmek üzere Meclis'e gönderdi. İmamoğlu bu kararıyla yeşil alan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLK TEPKİ TEVFİK GÖKSU'DAN GELDİ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Sözcü'nün paylaşımını alıntılayarak, "CHP'nin HAYIR oylarına rağmen İBB AK Parti Grubumuzun EVET oylarıyla İstanbul'a kazandırdığımız 295 bin m² yeni yeşil alan kararı İBB Başkanı tarafından veto edildi. Haberi böyle okumakta fayda var." diye yazdı.

TEVFİK GÖKSU'DAN KANAL İSTANBUL CEVABI



Asrın projesi olarak nitelendirilen ve Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak Kanal İstanbul'a 'cinayet projesi' diyerek karşı çıkan Ekrem İmamoğlu'na, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan cevap geldi.

senler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan Kanal İstanbul projesi için 'cinayet projesi' diyen İmamoğlu'na yanıt geldi.

CHP'nin ülkede yapılan tüm büyük projelere ve hizmetlere her zaman karşı olduğunu söyleyen Göksu, AK Parti'nin, İBB'nin su zammını reddetmesinin ardından İmamoğlu'nun polemik yaratarak gündemi değiştirme telaşına girdiğini belirtti.

İşte Tevfik Göksu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamalar;

"UCUZ VE İYİ OLMAYAN BİR SİYASET"

Geçtiğimiz hafta su zammı ile gündeme gelen İBB Başkanı, AK Parti'nin zammı reddetmesi ile, Kanal İstanbul üzerinden polemik açıp, bir gündem değiştirme telaşına girerek, kendi tabiri ile söylüyorum, "ucuz ve iyi olmayan bir siyaset" yapmıştır.

Bunu yaparken de, "asrın projesi" olarak adlandırdığımız bu büyük vizyon projesini "ihanet", "cinayet" ve "felaket" diye adlandırmak gibi son derece talihsiz bir yaklaşım ortaya koymuştur.

"CHP ZİHNİYETİ BU ÜLKEDE YAPILAN TÜM BÜYÜK PROJELERE VE HİZMETLERE HER ZAMAN KARŞI OLMUŞTUR"

Esasında, bunda çok şaşırdığımız bir şey de yok. Çünkü yakın siyasi tarihimizi bilenler bilir ki, CHP zihniyeti bu ülkede yapılan tüm büyük projelere ve hizmetlere her zaman karşı olmuştur.

Zamanında, Vatan Caddesi'ne, Keban Barajı'na, otoyollara, köprülere, Marmaray'a, Yeni Havaalanı'na, Avrasya Tüneli'ne karşı olmuştur. Hiçbir gerekçe bulamazsa, "çevreye zararlı" demiş, "çok pahalı" demiş, "depremde ne olacak?" demiş, "rant kapısı" demiş, demiş de demiştir.

Şaşırdığımız bir şey yok. CHP budur. İBB Başkanı, CHP'de yeni bir ses olma iddiası taşıdığı için, kendisinden daha aklı selim açıklamalar duymak isterdik. Gündem değiştirme sevdasına, bu ülkenin asrın projesine karşı daha özenli ve daha bilgili bir dil kullanmasını beklerdik.

"MARMARAY'I, AVRASYA TÜNELİ'Nİ, 3. HAVALİMANI'NI BÜTÜN "İSTEMEZÜKÇÜLERE" RAĞMEN NASIL YAPTIYSAK..."

CHP'nin bütün itirazlarına rağmen nasıl otobanlar yapıldıysa, boğaz köprülerini, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, 3. Havalimanı'nı bütün "istemezükçülere" rağmen nasıl yaptıysak, Kanal İstanbul da Allah'ın da izniyle yapılacaktır.