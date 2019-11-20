CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi lüks makam aracı dediği hizmet araçlarını Yenikapı'da toplayarak algı operasyonu yaptı. Ancak israf algısı yapan İBB yönetiminin bu kez belediyeye 1826 adet araç almak için ihale açtığı ortaya çıktı.

ÖNCEKİ YÖNETİME KARŞI ALGI OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, halka hizmet ulaştıran zabıta araçları, park ve bahçeler için çiçek ve suni çimleri eken araçları, çeşitli işler için kullanılan kamyonetleri, toplumsal olaylarda vatandaşa ve görevli personel gıda hizmeti sunan mobil büfe araçları ve derin dondurucu araçları ile mobil destek araçlarını Yenikapı'da toplayarak, geçmiş yönetimin israf yaptığını savunmuştu.

İBB 2020 YILI İÇİN ARAÇ KİRALAMA İHALESİ AÇTI

Yenikapı'da "israf" şov yapan CHP'li İstanbul Böyükşehir Belediyesi yönetimi, 2020 yılı için araç kiralama ihalesi açtı. 16 Aralık'ta yapılacak olan ihale ile 1826 adet araç ile 565 sürücü personel alınacağı duyuruldu. Açık teklif usulü olarak gerçekleştirileceği belirtilen ihalenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bakırköy'deki hizmet binasında saat 09.30'da yapılacağı ifade edildi.