Ekrem İmamoğlu'nun toplu taşıma ücretlerine zam kararına bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Zam yapmayacaktınız!
Son seçimlerde 'Herşey çok güzel olacak' sloganıyla yola çıkan ve tasarruf naraları atan İBB'nin CHP'li başkanı İmamoğlu'nun zam furyası devam ediyor. Bu kez toplu taşımaya yüzde 35 gibi fahiş bir oranda zam yapan İmamoğlu'na kalemşörlüğünü yapan Fatih Portakal bile sert tepki gösterdi 'Zam yapmayacağım' sözünü hatırlattı.
Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylediğini hatırlattı.İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam geldi. Tek biniş ücreti 2,60'tan 3,50'ye çıktı.
Taksi ve minibüs ücretlerine gelen üst üste zamların ardından gelen bu karar tepkilere neden oldu.
Konuyla ilgili tweet atan Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce zam yapmayacağını söylediğini hatırlattı.
"ZAM YÜKÜ BİNDİRMEYECEĞİNİ SÖYLÜYORDU.."
Fatih Portakal, "İstanbul ulaşımı %35 zamlandı. Biri sağdan vuruyor, diğeri soldan. Başkan, seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordu. Çok şeye kamera önünde açıklama yapan İmamoğlu bu kez yazılı açıklama yaptı. Aslında bu kez de çıkıp gerekçelerini anlatması gerekir." ifadelerini kullandı.
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