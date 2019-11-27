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27 Kasım 2019 Çarşamba 08:37:15 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 08:44:42

Ekrem İmamoğlu'nun işten çıkardığı işçilere müjde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun işten attığı 5 bine yakın çalışana İş Mahkemesi’nden müjdeli haber geldi. İBB’ye işe iade davası açan iki çalışan, davayı kazandı. Karar, binlerce kişiye umut oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, göreve başladıktan hemen sonra işten çıkardığı binlerce belediye çalışanına mahkemeden müjdeli haber geldi. İstanbul 35. ve 25. İş Mahkemeleri, İBB'deki işlerinden çıkarıldıktan sonra hukuk mücadelesi başlatan iki çalışanın "işe iade" davalarını kabul ve İBB yönetimini ise haksız buldu. İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işlerine son verilen Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe iade davaları önceki gün karara bağlandı. Her iki mahkeme de çalışanların işe iade edilmeleri yönünde hüküm kurdu. Böylece çalışanlar mahkeme kararıyla işlerine iade edildi.

BİNLERCE KİŞİ İÇİN UMUT

Vural ve Baştekin işlerine iade edilirken, bu karar işten çıkarılan binlerce kişi için ise umut oldu. İstanbul 25. İş Mahkemesi, kararında şu satırlara yer verdi: "Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davanın İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. nezdindeki işe iadesine, davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içerisinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının toplamı olan ücretin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili gerektiğinin tespitine, davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 4 aylık brüt ücret tutarı olarak belirlenmesine, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili gerektiğinin tespitine karar verildi."

HAKLARININ TOPLAMI OLAN ÜCRETİ ÖDEYECEK

İstanbul 35. İş Mahkemesi ise kararında şu satırlara yer verdi: "Davanın kabulüne, davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının İstanbul Dijital Medya Tic. A.Ş.'deki işe iadesinde, davacının kararın kesinleşmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak üzere işverene başvurması sonucu işverence işe başlatılmaması halinde davacının kıdemi ve fesih sebebi göz önünde bulundurularak takdiren 4 aylık brüt ücret tutarı olan tazminatın davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine, davacı işçinin işe iade için 10 günlük yasal süre içinde işverene başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşeceği tarihe kadar gerçekleşen en çok 4 aylık ücretinin ve diğer haklarının toplamı olan ücreti davalılardan müşretek ve müteselsilen davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verildi."

KISA MESAJLA 5 BİN KİŞİ ATILDI

İmamoğlu, seçim öncesinde kimseyi işten çıkarmayacağını taahhüt etmesine rağmen, göreve gelir gelmez 5 bine yakın işçiye mesaj atılarak işten çıkarıldıkları bildirilmişti.

(Sabah Gazetesi)

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