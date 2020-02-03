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03 Şubat 2020 Pazartesi 08:50:16 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 08:57:01

Ekrem İmamoğlu'nun iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı! İşte Kanal İstanbul gerçeği

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili iddialarının gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenil olacak olan Kanal İstanbul'un olası en büyük depreme göre tasarlandığı ortaya çıktı.

Kanal İstanbul, Boğaz’dan 13 kat daha güvenli. 12 saat kuzey, 12 saat güney yönlü işleyecek kanal, olası en büyük depreme göre tasarlandı. İnşaat 5.5 yılda, proje ise 7 yılda tamamlanacak

İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detaylarla tüm soruların yanıtlarını içeren "kanalistanbul.gov.tr" adlı internet sitesini yayına açtı. Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen sorulara şu yanıtlar verildi:

KANAL İSTANBUL PROJESİ'NİN AMACI: İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması, trafik yükünün hafifletilmesi, seyir emniyetinin sağlanması, yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern bir yerleşim alanı oluşturulması.

ÇATIŞMA VE KARAYA OTURMA SENARYOLARI: İstanbul Boğazı'nın en keskin dönüş noktası 80 derece ve en dar dönüş noktası 698 metre. Son 4 yıllık verilere göre, İstanbul Boğazı'nda gemiler her geçişte yaklaşık 14.5 saat bekliyor. Bazı şartlarda bu bekleme süresi 3-4 günü bulabiliyor. İstanbul Boğazı'nın trafiğini 1930'lu yıllarda 50 metre uzunluğunda gemiler oluştururken, günümüzde 350 metreye varan gemiler geçiş yapıyor. 1930'larda İstanbul Boğazı'ndan geçen ortalama gemi sayısı 3 bin ve 2019 yılında 43 bin iken, 2050'de boğazdan geçecek gemi sayısının yılda 78 bin ve 2070 yılında ise 86 bin seviyesinde olması bekleniyor. Çatışma senaryoları açısından Kanal İstanbul, en zor kısımlarda İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli. Karaya oturma senaryoları açısından Kanal İstanbul, en zor kısımlarda dahi İstanbul Boğazı'ndan 2 kat daha güvenli.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ YOK: Halen İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler fener, tahlisiye ve sağlık rüsumları ile römorkör ve kılavuzluk hizmetleri için belirli ücretler ödüyor. Boğaz'dan ücretsiz geçiş söz konusu değil. Ayrıca, gemiler Boğaz'da bekleme süresinden kaynaklı olarak boyu 200 metre üstü tankerlerin günlük kiralama kaybı ortalama 120 bin dolara ulaşıyor. Gemilerin bekleme maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda, Kanal İstanbul geçiş yapan gemilere büyük avantaj sağlayacak.

KANAL TEK YÖNLÜ İŞLETİLECEK: Trafik simülasyonu ve işletme prensibinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazı'nda olduğu gibi, Kanal İstanbul için de tek yönlü işletme prensibine karar verildi. Kanal 12 saat kuzey, 12 saat güney yönlü işleyecek.

7 YILDA TAMAMLANACAK: İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Kanal inşaatının ise 5.5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlanıyor.

20 BİN İSTİHDAM

Kanal İstanbul ve entegre tesisleri ile birlikte, projenin hazırlık-inşaat aşamasında yaklaşık 10 bin işletme aşamasında, kanal ve liman, lojistik merkez ve yat limanı gibi diğer işletmelerde yaklaşık 10 bin kişinin çalışması bekleniyor.

OLASI EN BÜYÜK DEPREME GÖRE TASARLANDI

Kanal İstanbul 20.75 metre derinliğe sahip olacak. Böylesi sığ bir inşaatın, yüzlerce kilometre kalınlığındaki bu kütleleri tetiklemesi mümkün değil. Ayrıca, Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde herhangi bir aktif fay hattı bulunmuyor. Kanal İstanbul'a 11 km mesafeden Kuzey Anadolu Fay Hattı ve 30 km mesafeden Çınarcık Fay Hattı geçiyor. Kanal İstanbul'un gerek kazı/dolgu hacmi gerekse kanaldaki su hacmi açısından herhangi sismik harekete neden olması söz konusu değil. Deprem durumsallığı analizlerinde, 2 bin 475 yıllık tekrarlı deprem periyodu incelenerek, oluşabilecek en büyük depreme göre deprem ivmesi hesaplanırken, buna göre kanal tasarımı yapıldı.

TOPLAM MALİYETİ 75 MİLYAR LİRA

Kanal'ın inşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörüldü. Proje İstanbul'un tarihi dokusunun korunması, İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve Türkiye'nin menfaati için yapılırken, sitede bunun parasal bir büyüklükle ölçülemeyeceği ifade edildi. İnternet sitesinde "Hayata geçirildiğinde elde edeceğimiz uluslararası ticaret hacmi ve ülkemizin stratejik öneminin artması da parasal olarak değerlendirilemez" ifadesine yer verildi.


(Sabah)

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