  • Bist 100
    100864
  • Dolar
    5,7456
  • Euro
    6,3999
  • Altın
    277,2510
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Rafet Efendi', müftüyü de tehdit etmiş: Baltayı taşa vurma 'Rafet Efendi', müftüyü de tehdit etmiş: Baltayı taşa vurma
Temeli yarın atılıyor! Nükleerde 2 bin kat değer sağlayacak Temeli yarın atılıyor! Nükleerde 2 bin kat değer sağlayacak
Yargı reformu paketi son dakika gelişmesi: Yargı reformu Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Yargı reformu paketi son dakika gelişmesi: Yargı reformu Resmi Gazete'de yayınlandı mı?
GlobalCapital, Hazinenin zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi GlobalCapital, Hazinenin zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi
Tekirdağ’san sonra Bursa'da şaşırtan görüntü! Tekirdağ’san sonra Bursa'da şaşırtan görüntü!
Ekrem İmamoğlu'nun göreve getirdiği Mehmet Ergen CHP trolü çıktı Ekrem İmamoğlu'nun göreve getirdiği Mehmet Ergen CHP trolü çıktı
Rıdvan Dilmen: Galatasaray ne yapsın etsin Andone'nin bonservisini alsın Rıdvan Dilmen: Galatasaray ne yapsın etsin Andone'nin bonservisini alsın
Meksika'da çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi Meksika'da çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü kutlanıyor! 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü nedir? 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü kutlanıyor! 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü nedir?
Tamer Tuna: Kasımpaşa maçında kazanmak zorundayız Tamer Tuna: Kasımpaşa maçında kazanmak zorundayız
Wall Street Journal: Erdoğan Suriye'de istediği her şeyi aldı Wall Street Journal: Erdoğan Suriye'de istediği her şeyi aldı
Fatih Terim'den Steven Nzonzi'ye kutlama Fatih Terim'den Steven Nzonzi'ye kutlama
Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti
Kaza değil cinayet! Yayaları böyle ezdi geçti... Kaza değil cinayet! Yayaları böyle ezdi geçti...
Oğlunun ölümü sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez konuştu Oğlunun ölümü sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez konuştu
Rus bombardıman uçakları Güney Afrika'da Rus bombardıman uçakları Güney Afrika'da
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Türkiye'den iş yapma kolaylığı başarısı Türkiye'den iş yapma kolaylığı başarısı
Tarımsal destekler belirlendi Tarımsal destekler belirlendi
Şarkıcı Zeynep Casali: Damadım davulcudur. Ailecek müzikle ilgileniyoruz Şarkıcı Zeynep Casali: Damadım davulcudur. Ailecek müzikle ilgileniyoruz
Doktor Zeynep'in ölümünde korkunç detay! Doktor Zeynep'in ölümünde korkunç detay!
Binlerce kişi oraya akın ediyor! ABD'ye, Paris'e, Pakistan'a bile götürenler var Binlerce kişi oraya akın ediyor! ABD'ye, Paris'e, Pakistan'a bile götürenler var
Rus bombardıman uçakları 13 saatte Güney Afrika'ya ulaştı Rus bombardıman uçakları 13 saatte Güney Afrika'ya ulaştı
LGS 2020 ne zaman? Son dakika LGS 2020 tarihi açıklandı mı? LGS 2020 ne zaman? Son dakika LGS 2020 tarihi açıklandı mı?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ekim 2019 Perşembe 10:57:44 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:00:41

Ekrem İmamoğlu'nun göreve getirdiği Mehmet Ergen CHP trolü çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine getirdiği Mehmet Ergen’in sosyal medya hesaplarında skandal paylaşımları ortaya çıktı.

Göreve gelmesinin ardından uzun tatilleri ve işçi kıyımlarıyla tepkilerin odağı haline gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu, son olarak skandal bir atamaya imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine Mehmet Ergen getirildi. Ergen'in sosyal medya paylaşımlarında adeta bir trol gibi davrandığı ortaya çıktı.

YÖNETMEN DEĞİL SANKİ SOSYAL MEDYA TROLÜ

Atama İBB'nin resmi internet sitesinden de duyuruldu. Twitter hesabının görünümünü kilitleyen Mehmet Ergen'in Facebook'tan skandal paylaşımları tepki çekti. Ergen'in Gezi vandalizmine sahip çıktığı paylaşımlarının yanı sıra HDP'ye de destek verdiği mesajları görüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise hakaret dolu görselleri paylaşan Ergen'in yönetmenden çok sosyal medyada CHP ve HDP trolü gibi davrandığı görüldü.

Mehmet Ergen'in paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

"LİYAKAT" DİYEN İMAMOĞLU KÜLTÜR AŞ'YE DE BOŞ CV İLE ATAMA YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nde organizasyon ihalelerini verdiği Serdal Taşkın'ı Genel Müdür olarak atadığı Kültür A.Ş.'ye Kültürel Etkinlikler Müdürü olarak TÜSİAD'ın eski Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak'ı atadı.

Atama, İBB İnsan Kaynakları birimi tarafından belediye personeline kurumsal e-posta yoluyla duyuruldu. Kültür A.Ş.'ye bağlı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün görev kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı farklı ilçelerdeki 20 kültür merkezinin yönetimi ve burada yapılacak sinema, tiyatro, konser, sergi, toplantı ve paneller gibi bütün kültürel etkinlikler giriyor.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ