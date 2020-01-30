Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da deprem bölgesindeki yaraları sarmak için Elazığ'a koşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun deprem bölgesinde objektiflere poz vermesinin ardından Erzurum’da tatil yapması hala gündemdeki sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu Elazığ’a gitme kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak Cuma günü akşam vakitlerinde meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 6 gün geçtikten sonra bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alacak, depremzedeleri ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine geç gittiğine dönük eleştirilere CHP kaynaklarından yanıt da geldi.

UCUZ BAHANE

Kaynaklar, "Gitseydi görüntü vermek anlamında yararı olabilirdi ama tam aksine çalışmalara zarar verirdik. Güvenlikten, açılacak ve kapatılacak yollara kadar birçok soruna yol açılırdı. Genel Başkan 'gidelim' diyenlere bu gerekçe ile 'hayır' dedi" yorumu yaptı.

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Devletimiz, Elazığ merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmaya uğraşırken, Kılıçdaroğlu da “Ekrem Bey’i Elazığ’a gönderdik” açıklamasıyla CHP’nin de deprem bölgesinde olduğunun altını çizmişti. Ancak görüntüler açıklamaların tersini söylüyordu. Ekrem İmamoğlu’nun Elazığ'da birkaç fotoğraf çektirdikten sonra Erzurum'un Palandöken ilçesindeki kayak tesislerinde tatil yaptığı görüntülerin ortaya çıkması, halkın tüm kesimlerinin tepkisine neden olmuştu.