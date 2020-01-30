Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da deprem bölgesindeki yaraları sarmak için Elazığ'a koşuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın deprem bölgesi Elazığ'a gidecek. Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar bölgeye gitmediği için eleştirilmesine cevap olarak "çalışmalara zarar verir" gerekçesi sunuldu. Kılıçdaroğlu, Erzurum'da kayak yapıp eğlendiği için tepkilerin odağı haline gelen Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'a gitmesi hakkında, "İstanbul Belediye Başkanımız, gönderdiği yardımların halka ulaşıp ulaşmadığını gözlemlemek üzere deprem bölgesine gitti" ifadelerini kullanmıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun deprem bölgesinde objektiflere poz vermesinin ardından Erzurum’da tatil yapması hala gündemdeki sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu Elazığ’a gitme kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak Cuma günü akşam vakitlerinde meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 6 gün geçtikten sonra bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alacak, depremzedeleri ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine geç gittiğine dönük eleştirilere CHP kaynaklarından yanıt da geldi.
UCUZ BAHANE
Kaynaklar, "Gitseydi görüntü vermek anlamında yararı olabilirdi ama tam aksine çalışmalara zarar verirdik. Güvenlikten, açılacak ve kapatılacak yollara kadar birçok soruna yol açılırdı. Genel Başkan 'gidelim' diyenlere bu gerekçe ile 'hayır' dedi" yorumu yaptı.
BU HİKAYEYİ İMAMOĞLU'NDA DA GÖRDÜK
Devletimiz, Elazığ merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmaya uğraşırken, Kılıçdaroğlu da “Ekrem Bey’i Elazığ’a gönderdik” açıklamasıyla CHP’nin de deprem bölgesinde olduğunun altını çizmişti. Ancak görüntüler açıklamaların tersini söylüyordu. Ekrem İmamoğlu’nun Elazığ'da birkaç fotoğraf çektirdikten sonra Erzurum'un Palandöken ilçesindeki kayak tesislerinde tatil yaptığı görüntülerin ortaya çıkması, halkın tüm kesimlerinin tepkisine neden olmuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bahçeli'den ABD-İsrail çıkışı: Yüzyılın Antlaşması denen zulüm planı karşı saldırı ve sabotajdır
- ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi uyardı: Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var, 'uluslararası kriz' çıkar
- Akdeniz'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
- Genelkurmay Başkanı Yaşar güler, Rus mevkidaşıyla görüştü. Görüşmede İdlib’deki gelişmeler ele alındı
- Putin ile Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını müzakere ediyor