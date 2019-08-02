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02 Ağustos 2019 Cuma 09:43:42 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:54:53

Ekrem İmamoğlu'ndan baldız kıyağı!

31 Mart yerel seçimleri sonrası millete verdiği sözleri unutan CHP'de bir skandal daha patladı. CHP'li başkanlar koltuklarına oturur oturmaz ilk önce yakın çevrelerini belediye kadrolarına yerleştirmişlerdi. Vatandaşların sorunlarını bir kenara bırakıp, akrabalarına koltuklar ikram eden CHP'li başkanların arasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da girdi. İmamoğlu’nun baldızı ve kuzeni önceki dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıktı.

CHP'li belediyelerde yaşanan 'akraba kadrolaşması' Türkiye'nin gündemine oturdu. Medya önünde partili başkanlara "Falan milletvekili aradı onun akrabasıymış hiç dinlemeyeceksiniz, kapının önüne koyacaksınız" diye seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "siyasi etik yasası çıkaralım çağrısında bulundu.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU 70 AKRABASINI ALDI

Yenişafak'ın haberine göre başkanlara "Babamın oğlu olsa işe almayın" diyen Kılıçdaroğlu, SGK genel müdürü olduğu dönemde kurumu akrabalarıyla doldurdu. 1992-1999 yılları görev yapan Kılıçdaroğlu, birinci dereceden 70 yakınını kuruma yerleştirdi. Eski soyadı Karabulut olan Kılıçdaroğlu, Karabulut soyadlı 31 kişiyi işe aldı. Kılıçdaroğlu'nun annesinin kızlık soyadı ise Gündüz. Kılıçdaroğlu döneminde Gündüz soyadıyla SSK'ya giren personel sayısı ise 26. Kılıçdaroğlu'nun eşi Sevim Kılıçdaroğlu'nun kızlık soyadı ise Düzgün. Kurumda çalışan Düzgün soyadlı personel sayısı ise 13.

BUNLARI DA GÖRMEDİ!

'Kılıçdaroğlu' ailesinin torpil sicili bununla da sınırlı değil. 31 Mart seçimleri öncesinde yapılan aday listelerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gölgesi düşmüştü. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuray Çepni İstanbul Maltepe'de belediye meclis üyeliği listesindeydi. Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Müslüm Tekin, Çankaya belediye meclis üyesi adayı gösterilmişti. İzmir'in Bayraklı'da belediye başkanı seçilen Serdar Sandal da Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası.

Şeriman Gümüş

İMAMOĞLU'NDAN BALDIZ KIYAĞI

İBB Başkanı İmamoğlu da akraba torpili konusunda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun izinde. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Şeriman Gümüş, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyor.

Fatma Karasuç

KUZENLERE KADRO AÇIK

Gümüş'ün çocukları da Beylükdüzü Yaşam Vadisi'ndeki faaliyet gösteren iştirak şirketlerinde personel. CHP'li İmamoğlu'nun torpil listesinde kuzeni de var. İmamoğlu'nun kuzeni Fatma Karasuç, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde işe alındı.

Arif Gürkan Alpay ve eşi Ayşe Alpay

MÜDÜRLER EŞLERİNİ UNUTMADI

CHP'li İmamoğlu bununla da yetinmedi. Beylikdüzü Belediyesi'ne çalışan müdürlerin eşlerini de işe aldı. İmamoğlu Beylikdüzü Belediye başkanı olduğu dönemde Bilgi İşlem Müdürü olan Naim Demirci'nin eşi Çiğdem Demirci ve İşletme ve İştirakler Müdürü Arif Gürkan Alpay'ın eşi Ayşe Alpay belediye imar müdürlüğünde işe başladı.

Naim Demirci ve eşi Çiğdem Demirci

SATIN ALMANIN BAŞINA KOYDU

İmamoğlu İBB başkanı olduktan sonra Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Arif Gürkan Alpay'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Satın Alma Daire Başkanı yaptı.

SOSYAL MEDYADA KAYITLI

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun baldızı Şeriman Gümüş ve kuzeni Fatma Karasuç'un sosyal medya hesaplarında çalıştıkları yerin Beylikdüzü Belediyesi olarak belirledikleri görüldü.

3 AYDA TALAN ETTİLER

CHP'li belediyelerin 31 Mart'tan beri yaptığı 'akraba' atamalarının bazıları şöyle:

* İzmir, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un üniversite öğrencisi oğlu Efe Uygur, TORBEL A.Ş.'ye müdür yardımcısı, şoförü Ali Yakupoğlu başkan yardımcısı oldu.

* İzmir, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın erkek kardeşinin oğlu üniversite öğrencisi Derya Girgin tesislerin müdürü, halasının kızı Yıldız Sedef halkla ilişkiler müdürü, eşinin akrabası Handan Kalalı muhasebe müdürü oldu.

* İzmir, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in kuzeni Oya Ceritoğlu sekreter oldu.

* İzmir, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın amca oğlunun eşi Nuriye Kayalar özel kalem müdürü, CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir park bahçeler müdürü, CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Candaş belediye şirketinde personel oldu.

* İzmir, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'ın halasının eşi İrfan Aras başdanışman oldu.

* Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Esentürk kültür müdürlüğünde, eski CHP Bilecik İl Başkanı Turgay Öksüz'ü tesisler müdürlüğünde işe aldı.

* Aydın, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın kardeşi Eralp Atay'ı sağlık işleri müdürü oldu.

* Ankara, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın damadı başkan yardımcısı oldu.

* Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, teyzesinin oğlunu başkan yardımcısı yaptı.

* Tekirdağ, Çorlu Belediye Başkan Ahmet Sarıkurt, CHP Genel Başkan Danışmanı ve Milletvekili Erdoğan Toprak'ın kardeşini başkan yardımcısı yaptı.

* Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kardeşi Metin Savaş'ı HATSU'da özel kalem müdürü, küçük kardeşi Mehmet Savaş'ı fen işleri müdürlüğünde saha şefi yaptı.

* Karabük, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü yaptı.

* Adana, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, damadı Ahmet Erdal Şenyurt'u özel kalem müdürü yaptı.

* Adana, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kaynı Tolga Solmaz'ı kültür müdürü, kuzeni Ercan Çetin'i satın alma müdürü yaptı.

* Samsun, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci'nin yeğeni Merve Selin Cengiz'i özel kalem müdürlü yaptı.

* Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan oğlu Özgür Taştan ve CHP Ardahan İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Ocak'ı işe aldı. Belediye iştiraki ARBEL firmasının başına CHP Meclis Üyesi adayı Şefik Alpaslan'ı getirdi.

* Antalya, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun yeğeni Onur Alptekin'i özel kalemi yaptı. CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, Ekdağ A.Ş.'de yönetim kuruluna getirildi.

* Antalya, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, belediye şirketinin başına kardeşi Serap Küçükkuru'yu getirdi.

* Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kuzenini bilgi işlem dairesi başkanı yaptı.

* Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kendisini Teski Personel A.Ş. ile Büyükşehir Personel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı yaptı. Otopark Ulaşım, Tekir Ağaç, Tekirdağ Birlik Yem, Çevre ve Beldekent Yönetim A.Ş.'de ise yönetim kurulu üyesi olarak kendini görevlendirdi.

* CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcıları İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya ve Mert Bahçetepe Kadıköy Belediyesi'ne ait KASDAŞ şirketinde, Nurten Aksüt ve Gürsel Yeter'in Beşiktaş Belediyesi'ne ait BELTAŞ şirketinde, Nejla Kayabaşı'ın ise Maltepe Belediyesi'ne ait MATAŞ'ta işe gitmeden maaş aldıkları ortaya çıktı. İlayda Çağla Koçoğlu yerel seçim sonrası İBB'nin Hamidiye şirketinde işe başladı.

(Yenişafak)

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