  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,9320
İstanbul
9 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beyşehir Gölü'nde şoke eden olay: Derinlik 20 metre düştü Beyşehir Gölü'nde şoke eden olay: Derinlik 20 metre düştü
Bakan Turhan: 'Kanal İstanbul' Boğaz'ı kazalardan kurtaracak Bakan Turhan: 'Kanal İstanbul' Boğaz'ı kazalardan kurtaracak
Anthony Joshua, Ruiz'i devirdi Anthony Joshua, Ruiz'i devirdi
NBA'de Furkan'ın ekibi 76ers, Cedi'nin takımı Cavaliers'ı yendi NBA'de Furkan'ın ekibi 76ers, Cedi'nin takımı Cavaliers'ı yendi
8 Aralık günlük burç yorumları sizlerle: Burcunuz bugün neler söylüyor? 8 Aralık günlük burç yorumları sizlerle: Burcunuz bugün neler söylüyor?
İngiliz basınından Cenk Tosun iddiası! İngiliz basınından Cenk Tosun iddiası!
Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi dehşeti yaşattı! Elinde sigara söndürdü, ölümle tehdit etti Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi dehşeti yaşattı! Elinde sigara söndürdü, ölümle tehdit etti
Trabzonspor, Mladenovic'i takibe aldı Trabzonspor, Mladenovic'i takibe aldı
Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın Onyekuru'yu kesinlikle getirmesi gerek Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın Onyekuru'yu kesinlikle getirmesi gerek
Fenerbahçe'de bir yıldız doğuyor Fenerbahçe'de bir yıldız doğuyor
KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz ama Akıncı farklı düşünüyor KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz ama Akıncı farklı düşünüyor
İzmir'de 17 yaşındaki genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor İzmir'de 17 yaşındaki genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor
Mersin'de deniz manzaralı Hayvan Mezarlığı'nda duygu dolu anlar Mersin'de deniz manzaralı Hayvan Mezarlığı'nda duygu dolu anlar
Ekrem İmamoğlu'dan 'Hamidiye Su' oyunu Ekrem İmamoğlu'dan 'Hamidiye Su' oyunu
Ebru Yaşar'dan Kim Kardashian çıkışı: O yokken biz vardık! Ebru Yaşar'dan Kim Kardashian çıkışı: O yokken biz vardık!
8 Aralık Dünya Depresyon Günü mü? 8 Aralık Dünya Depresyon Günü sözleri haberimizde 8 Aralık Dünya Depresyon Günü mü? 8 Aralık Dünya Depresyon Günü sözleri haberimizde
Canan Karatay: Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor Canan Karatay: Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor
İhanet uğrayan Damla Ersubaşı'ndan eşine olay yorum İhanet uğrayan Damla Ersubaşı'ndan eşine olay yorum
Adana'da bir evde 648 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi Adana'da bir evde 648 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Kıskandığı için döven erkek arkadaşından şikayetçi olmadı! Kıskandığı için döven erkek arkadaşından şikayetçi olmadı!
Kim rahat durmuyor! Tüm dünya bu haber ile sarsıldı Kim rahat durmuyor! Tüm dünya bu haber ile sarsıldı
85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Özel Güvenlik Sınavı sınav soruları ve cevapları yayında mı? 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Özel Güvenlik Sınavı sınav soruları ve cevapları yayında mı?
Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı
İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu bir terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu bir terörist sınır dışı edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Aralık 2019 Pazar 10:41:54 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 10:44:02

Ekrem İmamoğlu'dan 'Hamidiye Su' oyunu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kurum ve kuruluşları 'Hamidiye Su almıyor' diye hedef haline getirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun bu söylemlerinin asıl nedeni gün yüzüne çıktı. İmamoğlu'nun, belediyenin içme suyunu, Beylikdüzü Belediyesi’ndeyken 41 milyonluk ihale pasladığı Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın’a ait firmadan maliyeti daha yüksek bardak su ile temin ettiği deşifre oldu.

Terör destekçisi HDP'nin oylarıyla başkanlık koltuğunu ele geçiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan bir ihale, "Hamidiye su yok satıyor" propagandasını çökertti. Yalan siyaseti ve kirli ittifaklarla seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı belediye suyuna rağbet etmediği belirlendi.

MALİYETİ DAHA YÜKSEK BARDAK SU

Tasarruf söylemleriyle İBB'yi ele geçiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı patlak verdi. Kamu kurumlarını ve bazı özel kuruluşları "Hamidiye Su" almıyor diyerek hedef gösteren Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin içme suyunu İBB iştiraki Hamidiye A.Ş.'den temin etmediği belirlendi. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ndeyken 41 milyonluk ihale pasladığı Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'a ait firmadan maliyeti daha yüksek bardak su satın aldığı bildirildi.

Sözde tasarrufçu Ekrem İmamoğlu'nun, suyu en ucuz bir şekilde temin edebileceği Hamidiye A.Ş.'den almak yerine, araya aracı firma koyması; 'rant çarkını' gözler önüne serdi. 5 yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü'nde Hamidiye Suyu belediye kapısından içeri sokmayan İmamoğlu'nun son günlerde dilinden düşürmediği belediye suyuna sahip çıkılmadığı algısı da çökmüş oldu.

"ADRESE TESLİM İHALE"

Yeni Akit'te yer alan habere göre, İmamoğlu'nun su ihtiyacını karşılayan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın ise Kamu İhale Kurumu üzerinden Beylikdüzü Belediyesi'nden son 4 yılda tam 14 ihale aldı. Bugüne kadar 41 milyonu aşkın ihale kazanan Taşkın'a ait şirketin başka hiçbir kamu kurumundan ihale almaması ise zihinlerde derin şüpheler doğurdu. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ne başkan olmasıyla birlikte ihale yağmuruna tutulan Serdal Taşkın'ın söz konusu ihalelere tek başına girmesi ise 'adrese teslim ihale'deki gelinen noktayı gözler önüne serdi.

SU BAHANE RANT ŞAHANE

Yalan siyaseti ve kirli ittifaklarla İBB koltuğunu ele geçiren İmamoğlu, daha önce de Beyaz Masa ekiplerince promosyon olarak dağıtılacak bin 250 koli bardak su için aracı firma ihalesine çıkmıştı. Gazetemiz Akit'in gündeme getirdiği ihalede, İstanbul'un muhtelif noktalarında kurulacak Beyaz Masa ekiplerince promosyon olarak verilecek suyun ihaleyi kazanacak firmadan satın alacağı belirtilmişti. İBB'ye ait olan Hamidiye firmasının ürünlerinin kendisine çok iyi geldiğini savunan İmamoğlu, promosyon olarak verilecek suyun ihaleyi kazanacak firmadan satın alacağını özel madde olarak ekletmişti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ