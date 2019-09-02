Ekrem İmamoğlu: Zam değil finansal düzenleme

İstanbulular güne zam sürpriziyle başladı. Araçlarını İSPARK'a bırakan ve park halindeki araçlarını alan vatandaşlar zamlı ücret ödedi. Maslak’da daha önce 2 saatlik otopark ücreti 10 TL’iken yeni zam ile birlikte 14 TL’ye çıktı. İSPARK ücret tarifesi yüzde 25 ve yüzde 50 arası bölgelere göre değişiklik gösterirken vatandaş gelen yeni zamma sosyal medya hesaplarından da büyük tepki gösterdi.

“ZAM DEĞİL FİNANSAL DÜZENLEMEYMİŞ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu zam değil. Finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma. Burada yanlış bir sistem hatası var" dedi.

"ELDEN ÖDEME DÖNEMİ BİTECEK" DİYOR AMA UYGULAMA ZATEN 2.5 YILDIR VAR

İmamoğlu ayrıca "Elden ücret alınıyor, burada bir kaçak var. Hangi çağda yaşıyoruz. Ekim itibarıyla kredi kartı ve İstanbulkart ile tahsilat sistemi başlatacağız. Teşvik için 10 TL nakit ücreti, kredi kartıyla 9 TL diyerek teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ancak İstanbulkart ve kredi kartı uygulamasının 2.5 yıldır zaten İstanbulluların hizmetinde olması da sosyal medyadaki tepkilerin daha da büyümesine neden oldu.

SADECE SİSTEM DEĞİL TABELALARA DA YANSIDI

İmamoğlu son olarak "Bir zam çalışması elbette olacaktır. Ama şuan itibarıyla yoktur. Bir sistem hatasıyla ilgili bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bununla ilgili de vatandaşların varsa fazla tahsilatları, iade edilecektir. Konu bundan ibarettir" diyerek zam sorusunu cevapladı.

Ancak İstanbul'un birçok yerinde sadece sistemsel olarak hata yapılmadığı, İSPARK tabelalarında da zammın yansıdığı görüldü. Daha önce 0-1 saat arası 7 TL olan Kabataş'taki tabelada aynı ücretin 12 TL olduğu görüldü. İdealtepe'deki bir otoparkın tabelaların da zamlı fiyatlar görüntülendi.

ÜCRETSİZ OLACAKTI

Vatandaşlar, seçimlerden önce ücretsiz otopark sözleri veren İmamoğlu'nun bu vaatleri unutup ücretlere zam yapmasına büyük tepki gösterdi.