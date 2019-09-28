  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6776
  • Euro
    6,2271
  • Altın
    272,9670
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Derbi nedir? Galatasaray Fenerbahçe resimleri, derbi dostluk mesajları sizlerle Derbi nedir? Galatasaray Fenerbahçe resimleri, derbi dostluk mesajları sizlerle
'Bu çanta hayat kurtarıyor' 'Bu çanta hayat kurtarıyor'
İngiliz futbolunun efsane ismi Marmaris'te evlendi İngiliz futbolunun efsane ismi Marmaris'te evlendi
Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş! Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş!
Ekrem İmamoğlu ve onu yöneten ekip, "mağdur olma" oyununu eline yüzüne bulaştırdı Ekrem İmamoğlu ve onu yöneten ekip, "mağdur olma" oyununu eline yüzüne bulaştırdı
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanaldan canlı izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanaldan canlı izlenir?
Cammu Keşmir'de kısıtlamaların hafifletildiği iddia edildi Cammu Keşmir'de kısıtlamaların hafifletildiği iddia edildi
Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na hava saldırısı Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na hava saldırısı
Jandarma Genel Komutanlığı’na 6 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim edildi Jandarma Genel Komutanlığı’na 6 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim edildi
Efsane başkan derbiyi değerlendirdi: 'Muriqi atacak' Efsane başkan derbiyi değerlendirdi: 'Muriqi atacak'
İhracatçılara Türk Eximbank'tan 'kur-faiz riski yönetimi' eğitimi İhracatçılara Türk Eximbank'tan 'kur-faiz riski yönetimi' eğitimi
Etnospor Kültür Festivali, tarihin ilk derbisini izleyicilerine sunuyor Etnospor Kültür Festivali, tarihin ilk derbisini izleyicilerine sunuyor
Suriye sınırında ABD ile 7. ortak hava devriyesi tamamlandı Suriye sınırında ABD ile 7. ortak hava devriyesi tamamlandı
Fenerbahçe taraftarı derbiye konvoyla gidecek Fenerbahçe taraftarı derbiye konvoyla gidecek
Kendi kendini tozlayabilen Oğuzlar cevizi talep görüyor Kendi kendini tozlayabilen Oğuzlar cevizi talep görüyor
'Güneş kentinden' panel ihracatı 'Güneş kentinden' panel ihracatı
Rastgele kullanılan grip ilaçları kalp ritmini bozuyor Rastgele kullanılan grip ilaçları kalp ritmini bozuyor
Fatih Terim'den derbide sürpriz tercih Fatih Terim'den derbide sürpriz tercih
Anadolu'nun tarihin izlerini taşıyan asırlık köprüleri Anadolu'nun tarihin izlerini taşıyan asırlık köprüleri
Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbilerde gülen Fenerbahçe Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbilerde gülen Fenerbahçe
Fatih Terim'den iki yeni yıldıza derbi uyarısı Fatih Terim'den iki yeni yıldıza derbi uyarısı
'Dansın Formula'sı' Türkiye'de 'Dansın Formula'sı' Türkiye'de
Burcunuz bugün size ne söylüyor? 28 Eylül günlük burç yorumları sizlerle Burcunuz bugün size ne söylüyor? 28 Eylül günlük burç yorumları sizlerle
FETÖ devlete sızma planlarını 40 yıl önceden başlatmış! O sözler ilk kez ortaya çıktı FETÖ devlete sızma planlarını 40 yıl önceden başlatmış! O sözler ilk kez ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:15:17 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 13:55:43

Ekrem İmamoğlu ve onu yöneten ekip, "mağdur olma" oyununu eline yüzüne bulaştırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul depremi sonrası etik dışı bir davranış sergiledi. İstanbul Valiliği'nin organize ettiği Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısına davet edildiği halde gitmemesi ve yerine genel sekreter yardımcısını göndermesinden sonra CHP'ye çalışan medya kuruluşları üzerinden "davet edilmedim" algısı oluşturmak istedi. Deprem üzerinden suni mağduriyet oluştumak isteyen İmamoğlu ve ekibine CHP'li vekiller de katıldı. Gürsel Tekin ve Haluk Koç'un tweetlerine yüzlerce tepki mesajı gelirken, gazeteci Ahu Özyurt, Twitter hesabından takipçilerine 'eksik bilgi' verdiği için özür dilediğini söyledi. BBC Türkçe ise İmamoğlu’nun afet toplantısına davet edilmediği iddiasının Valilik tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, sanki İmamoğlu yalanlamış gibi gösterdi.

İstanbul Valiliği'nin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına gelmeyip yerine genel sekreter yardımcısını gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valiliği yalanlamıştı. İmamoğlu yanlısı medya, sosyal medya trolleri ve CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ve CHP Ankara milletvekili Haluk Koç tarafından yürütülen algı operasyonuna yüzlerce tepki geldi.

ŞİMDİ DE ÖZÜR ALGISI YÜRÜTÜYORLAR

Ekrem İmamoğlu’nun davet edilmediği yalanı üzerinden algı yürüten bazı siyasi ve gazeteciler, yalanın yüzlerine çarpmasından sonra özür algısı yürütmeye başladı.

Takipçilerinden “özür” dileyen gazeteci Ahu Özyurt, sanki ortada yalan üzerinden yürütülen bir algı yokmuşçasına “eksik bilgi verdiği” için özür diledi.

İsmail Saymaz ise, “vaziyeti tam yansıtamadığını” belirterek, yalan üzerine kurulu tweetini sildiğini açıkladı.

Henüz gerçekten “yalan söylediği” ya da “olayın aslını astarını araştırmadan ilk önüne düşen asılsız bilgiyi takipçileriyle paylaştığı” için kamuoyundan özür dileyen olmadı.

CHP’nin kurmayları Gürsel Tekin ve Haluk Koç ise, yalan üzerine kurulu paylaşımlarını hâlen silmiş değil. Söz konusu paylaşımların altına anbean tepkiler gelmeye devam ediyor.

BBC TÜRKÇE BİLDİĞİNİZ GİBİ!

Seçim sürecinde İmamoğlu için algı çalışması yürüten BBC Türkçe, İmamoğlu’nun afet toplantısına davet edilmediği iddiasının Valilik tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, sanki İmamoğlu yalanlamış gibi gösterdi.

Haberde Ekrem İmamoğlu’nun kaçamak cevabından başka bir sözü bulunmazken, iddianın Valilik tarafından yalanlandığı aktarıldı.

Fakat buna rağmen, haberin başlığına “İmamoğlu, toplantıya davet edilmediği iddiasını yalanladı” yazıldı

İMAMOĞLU KAÇAMAK CEVAPLAR VERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu valilikteki toplantıya İBB Genel Sekreter yardımcısının katıldığını söyledi. İki kez tekrarlanan bu soruya Ekrem İmamoğlu "Genel sekreter ve arkadaşlarımız orada' diyerek kaçamak cevaplar vermişti.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ