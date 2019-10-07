Ekrem İmamoğlu sonunda itiraf etti
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, devamlı propagandasını yapan ABD merkezli yayın kuruluşu FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Canlı yayında büyük bir itirafta bulunarak, "İlk 100 günde 200 bin kişi belediyeye iş başvurusunda bulundu." dedi. Söz konusu itirafına "CHP teşkilatları kadro bekliyor" yorumları yapıldı.
Ekrem İmamoğlu sonunda İBB'deki işinden atılanlara kanıt olacak bir itirafta bulundu. 100 günlük görevi süresince belediyeye 200 bin kişinin başvurduğunu itiraf eden İmamoğlu, devam eden işten çıkarmaların sebebini teyit etmiş oldu.
GÜNDEMDEN DÜŞMEMEK İÇİN REALİTY ŞOV TAKTİĞİ
Göreve geldiği günden bu yana polemik üretip gündemden düşmemeye gayret eden CHP'li İBB Başkanı İstanbulluyu hizmete mahrum bıraktı.
METROBÜS ÇİLESİNE DELİ DUMRUL ÇÖZÜMÜ!
İşe gidiş-çıkış saatlerinde metrobüs istasyonlarında yaşanan yoğunluğa henüz bir çözüm üretmeyen CHP'nin şovmen İBB Başkanı skandal yaptırımla "deli dumrulvari" bir şekilde üst geçitleri paralıya çevirmişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 'Operasyon için ABD'nin çekilmesi beklenecek'
- İletişim Başkanı Altun: Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez
- Son Dakika Haberi... Bakan Dönmez: Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak
- Fırat'ın doğusu için eller tetikte bekliyorlar!
- Eller tetikte: HDP'li isimden koordinat iddiası