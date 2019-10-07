Ekrem İmamoğlu sonunda itiraf etti

Ekrem İmamoğlu sonunda İBB'deki işinden atılanlara kanıt olacak bir itirafta bulundu. 100 günlük görevi süresince belediyeye 200 bin kişinin başvurduğunu itiraf eden İmamoğlu, devam eden işten çıkarmaların sebebini teyit etmiş oldu.

GÜNDEMDEN DÜŞMEMEK İÇİN REALİTY ŞOV TAKTİĞİ

Göreve geldiği günden bu yana polemik üretip gündemden düşmemeye gayret eden CHP'li İBB Başkanı İstanbulluyu hizmete mahrum bıraktı.

METROBÜS ÇİLESİNE DELİ DUMRUL ÇÖZÜMÜ!

İşe gidiş-çıkış saatlerinde metrobüs istasyonlarında yaşanan yoğunluğa henüz bir çözüm üretmeyen CHP'nin şovmen İBB Başkanı skandal yaptırımla "deli dumrulvari" bir şekilde üst geçitleri paralıya çevirmişti.