Ekrem İmamoğlu şimdi de Sapanca'da kamp yapıyor

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daire müdürleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sakarya´nın Sapanca ilçesinde bulunan otelde kampa girdi. 2 gün sürecek kampta, durum değerlendirmesinde bulunularak, projeler ele alınacak.

ÇALIŞACAKMIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, daire müdürleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sapanca´da bulunan bir otelde bir araya geldi. 2 gün sürecek toplantıda faaliyet dönemi, bugüne kadar yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve yeni dönemdeki projeler ele alınacak.

Toplantıya verilen aralarda dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu'nun spor kıyafet giydiği görüldü.

DHA