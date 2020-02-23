Ekrem İmamoğlu şimdi de Sapanca'da kamp yapıyor
Kayak tartışmalarının odağında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bu sefer çalışmak için Sapanca'da kamp yaptığını açıkladılar. İmamoğlu spor kıyafetleriyle görüldü.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daire müdürleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sakarya´nın Sapanca ilçesinde bulunan otelde kampa girdi. 2 gün sürecek kampta, durum değerlendirmesinde bulunularak, projeler ele alınacak.
ÇALIŞACAKMIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, daire müdürleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sapanca´da bulunan bir otelde bir araya geldi. 2 gün sürecek toplantıda faaliyet dönemi, bugüne kadar yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve yeni dönemdeki projeler ele alınacak.
Toplantıya verilen aralarda dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu'nun spor kıyafet giydiği görüldü.
DHA
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