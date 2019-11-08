TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

İSKİ yönetiminin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi atık su arıtma projesini iptal eden İmamoğlu, skandal karar sonrasında “temel atmama” töreni düzenlendi. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, İmamoğlu’nun büyük tepki alan kararını Günün Manşeti programında masaya yatırdı.

“ARITMA TESİSLERİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYEN EN ÖNEMLİ TESİSLER”

İmamoğlu’nun açıklamalarına sert tepki gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlk defa bir arıtma tesisinin, çevre kirliliği olduğunu İstanbul Büyükşehir belediye başkanından öğrenmiş olduk. Oysa biz yıllardır üniversitede arıtma tesislerini çevre kirliliğini önleyen en önemli tesisler olarak anlatıyorduk.”





“HİÇBİR ŞEY YAPMADIM CÜMLESİNİ TEMEL ATMAMA TÖRENİYLE TAÇLANDIRDI”

İmamoğlu’nun seçim vaatlerinde arıtma tesislerinin olduğunu hatırlatan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, “Popülizm böyle bir şey olsa gerek, Haziran ayından beri ne yaptın diye sorsak, o mahalleyi, o sorunu dinledim diyecek. Beşinci senenin sonunda da İstanbul’un bütün sorunlarını dinledim, bana 5 sene daha verin diyecek.

Hiçbir şey yapmadım cümlesi temel atmama töreniyle taçlandırılır mı, parti CHP ve İstanbul’un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise olur. İmamoğlu, arıtma tesisi sözünü vermesine rağmen, İstanbul’un projesini çevreye zarar veriyor diye iptal etti. Biyolojik arıtma tesisi çevreye nasıl zarar verebilir.” dedi.

“ESPRİ OLSUN DİYE KÖPRÜYÜ DE BOĞAZI DA KAPATILIR”

CHP’nin İstanbul’u, İzmir’e benzetmeye çalıştığını belirten Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, “Kılıçdaroğlu yıllar boyunca hep şunu söyledi: ‘Bize oy verin, İzmir’i nasıl yönetiliyorsak öyle yöneteceğiz.’ Türkiye’nin en büyük köyü İzmir, metan gazı arıtma tesisi iyi çalışmadığı için sahil boyunca yürüyemiyorduk. İstanbul’u İzmir’e benzetmeye çalışıyorlar. Bu boğazı kokutma, kurbağlıdereyi kokutma projesi. Bunlar ironi, espri olsun diye köprüyü de, boğazı da kapatılır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.