Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra 16.7 milyonluk kiralık araç ihalesi yapmış!

Yenikapı'da sergileyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra 16.7 milyona yeni araç kiraladığı ortaya çıktı.

İmamoğlu, Belediye bünyesinde lüks araç israfı olduğunu iddia ederek hizmet araçlarını Yenikapı Meydanı'nda park ettirip bunları 'lüks ihtiyaç fazlası araçlar' diye kamuoyuna lanse etmeye çalışıyor.

YENİ ARAÇ İHALESİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki lüks ihtiyaç fazlası araçlarla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaların samimi olmadığını ortaya koydu. Ekrem İmamoğlu, 'İBB'de ihtiyaç fazlası araç var' derken diğer taraftan belediye kuruluşlarından İSKİ'nin İmamoğlu göreve geldikten sonra 16.7 Milyon liralık kiralık araç ihalesi yaptığı belirlendi.

SÖZLEŞME BİR AY ÖNCE İMZALANDI

24 Temmuz 2019 günü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 17.4 milyon yaklaşık maliyet ile 'sürücüsüz araç kiralama' ihalesi açtı. İhale sonucu İSKİ, İstanbul'da faaliyet gösteren bir oto kiralama şirketi ile 2 Ağustos 2019 günü sözleşme imzaladı. Sözleşmenin bedeli 16.7 milyon lira olarak ilan edildi.

(Sabah gazetesi)