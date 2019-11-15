Ekrem İmamoğlu, Londra'da Sykes Picot ve Sevr’i yazan Chatham House'u niye ziyaret etti?

Dünyayı şekillendirme iddiasındaki Chatham House, emperyalist projelerin görüşüldüğü yer olarak nam saldı. Chatham House, ABD’deki CFR’nin bir başka versiyonu olarak biliniyor.

Koç Holding’in kurumsal ortağı olduğu ‘düşünce kuruluşu’ Chatham House’ı ziyaret eden İmamoğlu, enstitünün başkan yardımcısı Sir Simon Fraser ve ekibiyle bir araya geldi.

Chatham House’daki temaslarında İmamoğlu’nun İngiltere-Türkiye ve Londra-İstanbul, İstanbul-Chatham House ilişkilerini ele aldığı belirtildi. Görüşmeye İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de katıldı. İmamoğlu burada Reuters haber ajansına da konuştu.

ABDULLAH GÜL’E ÖDÜL VERMİŞLERDİ

Her yıl “uluslararası ilişkilere katkıda bulunan” kişilere ödül veren Chatham House 2010 Ödülü’nü Abdullah Gül’e vermişti.

İmamoğlu Chatham House’da Reuters’a verdiği mülakatın ardından London&Partners (L&P) Ajansı’nın kendisi onuruna verdiği öğle yemeği davetine katıldı. Davette L&P CEO’su Laura Citron, Doğrudan Yabancı Yatırım Direktörü Neil Bridge ve Ticaret ve Büyüme Direktörü Janet Coyle yer aldı.

Londra’ya bir dizi ziyaret için giden İmamoğlu’nun yarın da finans ve yatırım kuruluşlarının temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısı yapacağı duyuruldu.

İmamoğlu’nun ikili görüşmeler de gerçekleştireceği belirtilen toplantıya katılacağı belirtilen kuruşlar ise şöyle…

Yatırım Bankaları: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi Group, Credit Suisse, HSBC, Barclays.

Fonlar: KKR, 3i, BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group.

Yatırım Uzmanları: Macquarie Infrastructure, Brookfield Asset Management, M&G Investments, IFM Investors, Carlyle Group, Global Infrastructure Partners.

Resmen 1920’de kurulsa da Chatham House’un kökleri 1900’lerin başına kadar gidiyor. “Yuvarlak Masacılar” adıyla kurulan kuruluş, daha sonra “Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstütüsü” adını aldı. İsrail devletinin kuruluşuna öncülük ettiği belirtilen kuruluş, Osmanlı Devleti'ni ilk parçalayan Sykes–Picot ve Sevr’in mimarı olarak tanınıyor.