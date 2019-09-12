Ekrem İmamoğlu, İngiltere'yi ezip geçtiğimiz Kut'ül Amare Zaferi'ni hazmedemedi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun CHP'nin yayın organı Halk TV'de Ayşenur Arslan'a talihsiz bir propaganda yaptı. Ongun programda tepki çeken ifadeler kullandı.

İMAMOĞLU VE ONU YÖNETEN EKİP KİME HİZMET EDİYOR?

Mehmetçik Kutlu Zafer dizisine sıradan bir dizi muamalesi yapan İmamoğlu'nun sözcüsü Ongun, İBB iştiraki olan Medya A.Ş.'nin "Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisine 12 milyon 750 bin TL'ye sponsor olduğunu açıklayıp tarihi zaferimize halka ulaştıran önceki yönetimi israfla suçladı.

CHP TARAFINDAN GİZLENEN GERÇEKLER SANATLA HALKA ULAŞTI

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi, geçen seneTRT1'de yayına girmişti. Tarihi gerçeklerin anlatıldığı dizi, unutturulmaya çalışılan zaferimizi titizlikle ekrana yansıtarak milyonlarca seyirciden büyük beğeni toplamış ve tam not almıştı.

CHP'NİN HAZMEDEMEDİĞİ DİZİDE TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN DUA SAHNESİ

Minareler süngü, kubbeler miğfer,

Camiler kışlamız, müminler asker,

Bu ilahi ordu dinimi bekler,

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

TÜRKLER İNGİLİZLERE EN AĞIR DARBESİNİ VURDU

Tarihçiler Türklerin destansı kahramanlıklarında, önemli bir yere sahip Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi anlatmakla bitirilemeyeceğini belirtiyor. Kut'ül Amare Zaferi, Osmanlı'nın Irak'ın Kut bölgesinde kendisini sayıca ve silah bakımından oldukça üstün olan emperyalist İngiltere'ye karşı kazandığı büyük zafer olarak tarihimizin altın sayfalarında yerini aldı. Osmanlı Devleti, İngiltere ve müttefikleri ile arasında geçen 1. Dünya Savaşı'nın kritik öneme sahip temel muharebelerinden biri olan Kut'ül Amare'de Halil Kut Paşa ve kahraman ordusu, 5 general, 481 subay ve 13 bin 300 er esir almıştı.

"BRİTANYA'NIN EN AŞAĞILIK YENİLGİSİ"

Öyle ki, İngiliz tarihçi James Morris Kut'un kaybını, "Britanya (İngiltere) askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi" olarak tanımlamıştı.

DERS KİTAPLARIMIZDAN ÇIKARTILDI

Kut'ül Amare Zaferi, İngilizlerin Türkiye'ye yaptığı baskı sonucu bu büyük zafer ders kitaplarından bile çıkartıldı.