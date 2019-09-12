Ekrem İmamoğlu, İngiltere'yi ezip geçtiğimiz Kut'ül Amare Zaferi'ni hazmedemedi

  • Bist 100
    101929
  • Dolar
    5,6916
  • Euro
    6,2887
  • Altın
    277,2370
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'da ilk 11 hemen hemen belli oldu Galatasaray'da ilk 11 hemen hemen belli oldu
ALES sınavı giriş belgesi nereden indirilir? ALES sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ALES sınavı giriş belgesi nereden indirilir? ALES sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
22 ülkenin büyükelçisi değişti! İşte atama kararları... 22 ülkenin büyükelçisi değişti! İşte atama kararları...
Bilim Seyyahları İstanbul-4'e yoğun ilgi! Bilim Seyyahları İstanbul-4'e yoğun ilgi!
Millet İttifakı'nda çatlak! CHP ile İP arasında Belediye Başkan Yardımcılığı kavgası çıktı Millet İttifakı'nda çatlak! CHP ile İP arasında Belediye Başkan Yardımcılığı kavgası çıktı
MİT tırlarını durduran eski tuğgeneral Celepoğlu, "sivil imam" ile görüşmek için hat çıkarmış MİT tırlarını durduran eski tuğgeneral Celepoğlu, "sivil imam" ile görüşmek için hat çıkarmış
Masterchef'te sabotajı itiraf eden Nalan için çarpıcı yorum Masterchef'te sabotajı itiraf eden Nalan için çarpıcı yorum
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı
Ekrem İmamoğlu'nun Kut'ül Amare Zaferi hazımsızlığı Ekrem İmamoğlu'nun Kut'ül Amare Zaferi hazımsızlığı
Prof. Dr. Nabi Avcı'dan Unesco Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandığı iddialarına yalanlama Prof. Dr. Nabi Avcı'dan Unesco Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandığı iddialarına yalanlama
Genoa'ya giden Sinan Gümüş büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor Genoa'ya giden Sinan Gümüş büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor
Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB yükümlülüklerini yerine getirecek Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB yükümlülüklerini yerine getirecek
Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı
Prens Selman'ın kız kardeşi Prenses Hassa bin Selman'a hapis cezası Prens Selman'ın kız kardeşi Prenses Hassa bin Selman'a hapis cezası
İETT Genel Müdürlüğü'ne yeni atama İETT Genel Müdürlüğü'ne yeni atama
Hakan Çalhanoğlu: Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım Hakan Çalhanoğlu: Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım
Rusya'dan tehlikeli açıklama: Nükleer savaş riski var Rusya'dan tehlikeli açıklama: Nükleer savaş riski var
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Michael Schumacher'in bilincinin yerinde olduğu iddia edildi Michael Schumacher'in bilincinin yerinde olduğu iddia edildi
Ekrem İmamoğlu, İngiltere'yi ezip geçtiğimiz Kut'ül Amare Zaferi'ni hazmedemedi Ekrem İmamoğlu, İngiltere'yi ezip geçtiğimiz Kut'ül Amare Zaferi'ni hazmedemedi
Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi
Bu hafta 9 film vizyona girecek Bu hafta 9 film vizyona girecek
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine Özbekistan da katıldı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine Özbekistan da katıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Eylül 2019 Perşembe 15:26:09 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:01:09

Ekrem İmamoğlu, İngiltere'yi ezip geçtiğimiz Kut'ül Amare Zaferi'ni hazmedemedi

Ekrem İmamoğlu, orantısız ordulara rağmen İngiltere'yi tarumar ettiğimiz Kut'ül Amare Zaferi'mizi hazmedemedi. Cumhuriyet tarihimizde İngiltere'nin isteğiyle ve bilinmeyen sebeplerle bilinçli olarak sansürlenen muhteşem zaferimiz, TRT1 ekranlarında "Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisiyle hayat bulmuş ve birebir yansıtılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun ise böylesi önem addeden ve efektif sahneleriyle başyapıt olan diziyle alakalı, "Medya A.Ş. bir diziye 12 milyon 750 bin liraya neden sponsor oluyor? TRT 1'de yayımlanan Kut'ül Amare dizisi bu" sözlerini sarf etti.

gunes.com

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun CHP'nin yayın organı Halk TV'de Ayşenur Arslan'a talihsiz bir propaganda yaptı. Ongun programda tepki çeken ifadeler kullandı.

İMAMOĞLU VE ONU YÖNETEN EKİP KİME HİZMET EDİYOR?

Mehmetçik Kutlu Zafer dizisine sıradan bir dizi muamalesi yapan İmamoğlu'nun sözcüsü Ongun, İBB iştiraki olan Medya A.Ş.'nin "Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisine 12 milyon 750 bin TL'ye sponsor olduğunu açıklayıp tarihi zaferimize halka ulaştıran önceki yönetimi israfla suçladı. 

CHP TARAFINDAN GİZLENEN GERÇEKLER SANATLA HALKA ULAŞTI

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi, geçen seneTRT1'de yayına girmişti. Tarihi gerçeklerin anlatıldığı dizi, unutturulmaya çalışılan zaferimizi titizlikle ekrana yansıtarak milyonlarca seyirciden büyük beğeni toplamış ve tam not almıştı.

CHP'NİN HAZMEDEMEDİĞİ DİZİDE TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN DUA SAHNESİ

Minareler süngü, kubbeler miğfer,

Camiler kışlamız, müminler asker,

Bu ilahi ordu dinimi bekler,

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

TÜRKLER İNGİLİZLERE EN AĞIR DARBESİNİ VURDU

Tarihçiler Türklerin destansı kahramanlıklarında, önemli bir yere sahip Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi anlatmakla bitirilemeyeceğini belirtiyor. Kut'ül Amare Zaferi, Osmanlı'nın Irak'ın Kut bölgesinde kendisini sayıca ve silah bakımından oldukça üstün olan emperyalist İngiltere'ye karşı kazandığı büyük zafer olarak tarihimizin altın sayfalarında yerini aldı. Osmanlı Devleti, İngiltere ve müttefikleri ile arasında geçen 1. Dünya Savaşı'nın kritik öneme sahip temel muharebelerinden biri olan Kut'ül Amare'de Halil Kut Paşa ve kahraman ordusu, 5 general, 481 subay ve 13 bin 300 er esir almıştı. 

"BRİTANYA'NIN EN AŞAĞILIK YENİLGİSİ"

Öyle ki, İngiliz tarihçi James Morris Kut'un kaybını, "Britanya (İngiltere) askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi" olarak tanımlamıştı.

DERS KİTAPLARIMIZDAN ÇIKARTILDI

Kut'ül Amare Zaferi, İngilizlerin Türkiye'ye yaptığı baskı sonucu bu büyük zafer ders kitaplarından bile çıkartıldı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ