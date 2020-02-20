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20 Şubat 2020 Perşembe 16:15:00 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 16:15:47

Ekrem İmamoğlu ve çok zor sorular: Ulaşım zammı yüzde 10 olsaydı İETT batar mıydı?

Göreve talip olurken tasarruf yapacağını ve zam yapmayacağını açıklayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu İstanbullular ya tatil fotoğraflarıyla ya da yaptığı zamlarla anar oldu. İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen soruya 'Bunu yapmak istemezdim' dedi ve kandırdığı İstanbul halkından özür diledi.

İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir Youtube kanalı için katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İnternet üzerinden yayınlanan canlı yayında İstanbulluların da sorularına yer verildi. 4 bölümden oluşan ve  Radyocu Sırdar'ın sunduğu 'Zor sorular' programında en merak edilen ise İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na yaptığı zam hatırlatmasıydı.

GÖREVE TALİPKEN BAŞKA KOLTUĞA OTURUNCA BAŞKA

İstanbul'un kaybedecek zamanı yok deyip göreve gelir gelmez ilk iş tatile çıkmak olan Ekrem İmamoğlu, sözde tasarruf adı altında belediyenin sağlık için kullandığı hizmet araçlarını Yenikapı'ya dizerek şov yapmaya çalıştı, İBB'nin en değerli arazisini ihaleye çıkarttı. Seçim süreci boyunca vaadettiklerinin tam tersini yapan İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu namus sözü vermesine rağmen pek çok işçiyi kapının önüne koydu.

Yine seçim vaatleri arasında özellikle CHP'nin arka bahçesi haline gelen FOX TV'de Fatih Portakal'a İstanbullular için 'Zam yükü bindirmeyeceğim' diye vaatte bulunan İmamoğlu İSPark başta olmak üzere halk ekmek ve ulaşım alanında da büyük zamlar yaptı.

ZAM DEĞİL DÜZENLEME DEDİ

Portakal'ın bile tepki gösterdiği zamlar sonrası açıklama yapan İmamoğlu bunların zam değil 'Düzenleme, güncelleme' olduğunu belirterek adeta İstanbulullarla dalga geçti.

İSTANBULLULAR UNUTMADI

Göreve gelirken zam yapmayacağım söyleminin ardından son zamanlarda yapılan ulaşım zammı İstanbulluların ana gündem maddesi oldu. Katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na yöneltilen soruların başında da 'İstanbul'da yapılan ulaşım zammı yapılmasaydı veya yüzde 35 yerine yüzde 10 olsaydı İETT batar mıydı?' sorusu oldu.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN VERDİĞİ YANIT: HİZMETİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN...

Söze kandırdığı milyonlarca İstanbulludan özür dileyerek başlayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu soruya yanıt olarak "Ben bunu yapmak istemezdim ama süreç yönetilebilirlikten çıkıyor. Yüzde 35 zam yapılmasaydı İBB olarak ulaşımı 3.7 milyar lira desteklememiz lazımdı ki ulaşım yürüsün. Zamla bu 2.3 milyar liraya düşüyor. Bu da hizmetin sürdürülebilmesi için" dedi.

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