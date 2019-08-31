Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da terör yandaşı HDP'li eski belediye başkanlarına destek verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gittiği Diyarbakır’da partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Daha sonra Yeniköy Mezarlığında eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret eden İmamoğlu, merkez Kayapınar İlçe Belediyesinde İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle 19 Ağustos'ta görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi. Akla ziyan açıklamalarla 3 HDP'liyi aklamaya çalışan Ekrem İmamoğlu, "Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak ama daha ötesinde biz fark etmiyor aynı yerde görüyoruz kendimizi." dedi. Bunca yapılan işçi kıyımı ve terör propagandasını görmezden gelerek Diyarbakır, Mardin ve Van'daki HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi.

TERÖR DESTEKÇİLERİNE KAYYUM ATANMASINA "GAFLET VE DALALET" DEDİ

Hızını alamayan İmamoğlu "Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanması ‘gaflet ve delalettir.' Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir.” sözlerini sarfetti.

"18 YAŞINDAKİ PKK'LI TERÖRİSTİN SİGARASINI YAKIYOR SONRA TALİMATLARINI ALIYOR"

İçişleri Süleyman Soylu Ahmet Türk hakkında, "Bugün en rahat olan Ahmet Türk'tür. O da zavallı, ne yapsın? 18 yaşındaki biri geliyor. Cebinden sigara çıkarıyor, ağzına koyuyor. O terörist bozuntusu, 'Ahmet Efendi yak diyor çakmağımı', sonra 'Talimatlarımız şunlardır.' deyip gidiyor. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.