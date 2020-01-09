Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendisini yalanladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Habertürk'te katıldığı programda, önce 'Kanal İstanbul depremi tetikler' demiş, ardından programa bağlanan jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarının ardından 'tetikler demedim' diyerek çark etmişti.

DEPREM OLMADI SUSUZLUĞU DENİYORLAR

Tüm bu gelişmeler henüz sıcaklığını korurken, İBB tarafından “İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu” düzenlendi. Söz konusu sempozyumda, Kanal İstanbul'un su kaynaklarına olası etkileri konuşuldu.

Kanal İstanbul'un depremi tetiklemeyeceği uzmanlar tarafından tüm kamuoyu önünde açıklanınca, İBB çareyi susuzluk üzerinden projeyi karalamakta buldu.