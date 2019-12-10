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10 Aralık 2019 Salı 11:17:32 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 11:18:32

EKPSS son dakika gelişmeleri: 2019 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı?

EKPSS son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde engelli atamalarının tarihiyle ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Selçuk, Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz. dedi. 2019 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? sorularının yanıtı gündemin yoğun bir şekilde araştırılan başlıkları arasında yer aldı. 2019 EKPSS son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor...

2019 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde engelli atamalarının tarihiyle ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Selçuk, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz.” demişti. Bu açıklamanın üzerine 2019 EKPSS tercih kılavuzu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. EKPSS son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINDA MI?

EKPSS 2019 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından EKPSS memur atamalarına ilişkin kılavuzun 9 Aralık'ta gün içerisinde yayımlanacağı duyurulmuştu. Ancak dün kılavuz yayınlanmadı. Kılavuzun bugün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

2019 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

11 Aralık tarihinde tercihlerin alınmaya başlanacak. Tercihlerin alınmasının ardından ise Aralık ayı sonunda kura işlemlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

EKPSS  NEDİR?

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS 2020 NE ZAMAN? 

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.

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