EKPSS kura sonuçları açıklandı mı? EKPSS canlı yayın nereden izlenir, EKPSS kura töreni canlı izle

EKPSS kura çekimi bugün yapılıyor. ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları geçtiğimiz ay alınmıştı. Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kura çekimini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. EKPSS canlı yayın nereden izlenir? EKPSS kura töreni canlı izleme frekansları haberimizde..

EKPSS KURASI ÇEKİLİYOR..

EKPSS kura töreni bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor. EKPSS kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

EKPSS CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Cumhurbaşkanımızın 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 13.30’da gerçekleştirecekleri programa ilişkin canlı yayın frekans bilgileri şöyledir:



HD

Uydu: Türksat 3A

Frekans: 11487,25 MHz

Symbol Rate: 6800

Fec: 3/4

Pol: Dikey

Dvbs-2

8 PSK

B.W 8,5



SD

Uydu: Türksat 3A

Frekans: 11458,00 MHz

Symbol Rate: 3200

Fec: 3/4

Pol: Dikey

DVB-S2

B.W 4

HD (Yedek)

Uydu: Türksat 3A

Frekans: 11459,875 MHz

Symbol Rate: 6200

Fec: o,75

Pol: Yatay

DVB-S2

8PSK

B.W. 7,75

KURA İLE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

2016 veya 2018-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1’den tercih yapamazlar.