EKPSS 2019/1 atamamları yoğun ilgi görüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un geçtiğimiz günlerde engelli atamaları ile ilgili müjdeyi vermişti. Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz" demişti. Bu açıklamanın ardından gözler ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuza çevrildi. EKPSS atamalarında son durum nedir? ÖSYM EKPSS başvuru tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

EKPSS 2019/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS 2019/1 tercihleri henüz başlamadı. EKPSS 2019/1 kılavuzu yayınlandıktan sonra tercih tarihleri de belli olacak.

ÖSYM EKPSS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS 2019 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından EKPSS memur atamalarına ilişkin kılavuzun 9 Aralık'ta yayımlanacağı duyurulmuştu. Ancak kılavuz henüz yayınlanmadı. Kılavuzun önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

EKPSS NEDİR?

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.