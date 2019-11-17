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17 Kasım 2019 Pazar 09:03:19 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 09:06:19

Ekonominin yüzde 55’ini o yönetiyormuş

İngiltere’ye kredi aramaya giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye ekonomisinin yüzde 55’ini İBB’nin yönettiğini iddia etti. İmamoğlu'nun, bir önceki yönetimin gerçekleştirdiği projeleri referans göstermesi dikkat çekti.

Türkiye ekonomisinin yüzde 55’ini kendisinin başında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yönettiğini iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’ye gerçekleştirdiği üç günlük seyahat kapsamında finansman arayışına çıktı. Kuvvetli finansman kaynaklarına ihtiyaçları olduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul’da geçmiş dönemde yapılan referans projeleri göstererek kaynak talep etti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre İmamoğlu, “İstanbul’un konsolide yıllık bütçesi yaklaşık 9 milyar dolar civarında. İstanbul’un devam eden sadece metro projeleri 2 milyar dolar civarında. İstanbul’un ihtiyaçları var ama aynı zamanda kaynakları da var. O kaynaklarıyla ürettiği bazı projelerin de borcunu ödeyecek kapasitesi var” dedi.

DIŞARIDA KREDİ ARIYOR

“İngiltere’de finans kuruluşlarıyla yapacağı görüşmeler öncesinde konuşan İmamoğlu, 500 milyon dolarlık tahvil ihracına hazırlandıklarını da dile getirdi. Hazırlık sürecinde olduklarını aktaran İmamoğlu, şehrin borcunu ödeyebilecek kapasiteye sahip olduğunu anlattı. İmamoğlu, “İstanbul’un cazibe merkezi olduğunu, tüm Türkiye’nin yüzde 55’e yakın ekonomisinin İstanbul’da döndüğünü, bütün bunları yöneten mekanizmanın İBB olduğunu, İstanbul gibi dinamik bir kentin dünyada bile çok az olduğunu anlatacağım” dedi.

İSRAF EDEBİYATINDAN SONRA BORÇ ARAYIŞI

Türkiye ekonomisinin yüzde 55’ini İBB’nin yönettiğini iddia eden İmamoğlu; böylelikle, Türkiye ekonomisini sadece İstanbul üzerine indirgeyerek tüm ekonomik ve finansal göstergeleri de hiçe saymış oldu. Yerel seçimler sürecinde önceki yönetimler tarafından gerçekleştirilen projeleri örnek göstererek borçlanmayı eleştiren ve bolca israf edebiyatı yapan İmamoğlu’nun kısa süre içerisinde yurt dışında kredi aramaya çıkması ise kendisiyle çelişmesine neden oldu.

Türkiye ekonomisinin yüzde 55’ini kendisinin başında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yönettiğini iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’ye gerçekleştirdiği üç günlük seyahat kapsamında finansman arayışına çıktı. Kuvvetli finansman kaynaklarına ihtiyaçları olduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul’da geçmiş dönemde yapılan referans projeleri göstererek kaynak talep etti.

İmamoğlu, “İstanbul’un konsolide yıllık bütçesi yaklaşık 9 milyar dolar civarında. İstanbul’un devam eden sadece metro projeleri 2 milyar dolar civarında. İstanbul’un ihtiyaçları var ama aynı zamanda kaynakları da var. O kaynaklarıyla ürettiği bazı projelerin de borcunu ödeyecek kapasitesi var” dedi.

 

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