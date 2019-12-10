Ekonomi 2020'de yüzde 5 büyüyecek
2019 yılını yüzde 0.5 pozitif büyümeyle kapatacaklarını belirten Oktay, 2020 hedefini yüzde 5 olarak belirlediklerini söyledi.
Bütçe sunumunda ekonomik büyümeye ilişkin hedefleri de açıklayan Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, “Son çeyrekte de önemli bir sıçramayla büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0.5 oranında pozitif bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir” dedi. Oktay, “2020 yılı bütçesini, toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için bir fırsat olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
82 MİLYONUN BÜTÇESİ
Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, yaptırım tehditleri ve bölgesel belirsizliklerini, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmadığını aksine hedeflerine daha sıkı sarılmaya yönelttiğini vurgulayan Oktay, “2020 yılı bütçesini, toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için bir fırsat olarak görüyoruz” diye konuştu. Oktay, 2020 yılı bütçesinin, 11. Kalkınma Planı ile Yeni Ekonomi Programı'nın hedeflerini merkeze aldığını, 82 milyonun bütçesi olduğunu belirtti. Küresel ekonomik görünüme değinen Oktay, 2020'de küresel büyüme açısından ılımlı bir toparlanma beklendiğine işaret etti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
- Ekrem İmamoğlu "israf yapılıyor" dedi, projeleri iptal etti ama İBB'nin 2020 bütçesinden partilere ve konserlere 52 milyon lira ayırdı
- CHP'den çifte standart! "AK Parti’ye oy verdiler" diye mahalleyi çamura mahkum ettiler
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "yeni askerlik sistemi" açıklaması
- İngiliz ajan Le Mesurier kimden kaçıyordu? Neden sundurmada 10 metre yürüdü?