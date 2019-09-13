Ekmeğe ballı maaş zammı

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından belediye iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki binlerce işçinin, hukuksuz bir şekilde görevlerine son verildi. Perişan olan işçiler ve aileleri, ekmek parası için günlerdir eylem yaparken, İBB’de danışman, daire başkanı ve genel sekreter yardımcılarına ‘huzur hakkı’ adı altında ballı maaşlar verildiği ortaya çıktı.

3 KOLTUKTAN 45 BİN LİRA

Tasarruf adı altında günlerdir çeşitli şekillerde şov yapılan İBB’de göreve getirilen danışmanlar ve üst düzey bürokratların, belediye şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliklerine atanarak, 2’şer hatta 3’er maaş almaları sağlanıyor. Bu isimlerin başında gelen Basın Danışmanı Murat Ongun, aynı zamanda hem Medya A.Ş. hem de uzmanlık alanıyla hiç ilgisi olmamasına rağmen Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlıklarını yürütüyor. İki şirketten aldığı 15’er bin lira ‘huzur hakkıyla’ maaşı 45 bin lirayı buluyor. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı, İBB Meclis üyesi-İBB İmar Komisyonu üyesi ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Resul Emrah Şahan’ın, yönetim kurulu başkanlığından 15 bin TL, Şişli Belediyesi’nden 10 bin, İBB’den 4 bin TL maaş alıyor.

ÇÖLYAKLILAR MAĞDUR EDİLDİ

CHP yandaşı gazetecilerin bile tepkisini çeken ‘huzur hakkıyla ballı maaş’ gündemdeyken, Halk Ekmek ürünlerine yapılan fahiş zamlar, İstanbulluları şaşkına çevirdi. Ulaşım, okul servisi, İSPARK ve damacana suyla başlayan zam furyası, vatandaşın temel besin kaynağı olan ekmekle devam etti. Hem ucuz hem sağlıklı olduğu gerekçesiyle tüketicilerin tercih ettiği İstanbul Halk Ekmek’in, normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlerine, İmamoğlu’nun talimatıyla yüzde 40 zam yapıldı. En büyük darbe ise çölyak hastalarına vuruldu. Çölyak hastaları için üretilen glutensiz ekmeğin fiyatı yüzde 70 zamlandı. Zam haberini sosyal medya adresinden duyuran İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “Hayatı kolaylaştıracağız dediler, İstanbul’da hayatı her geçen gün zorlaştırıyorlar” dedi.

HAYATİ ÖNEME SAHİP

Çölyak hastaları içinhayati öneme sahip olan glutensiz ekmek, kar amacı gütmeden, cüzi bir fiyatla vatandaşa sunuluyordu. Yapılan yüzde 70 zam, dar gelirli çölyak hastalarının bütçesini sarstı.

MURAT ONGUN (İBB SÖZCÜSÜ)

3 MAAŞ-45 BİN TL

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

EREN SÖNMEZ (DANIŞMAN)

3 MAAŞ-40 BİN LİRA

İstaç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

İston A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

MURAT KALKANLI (GENEL SEKRETER YRD.)

3 MAAŞ-42 BİN TL

Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı

Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

ERTAN YILDIZ (DANIŞMAN)

3 MAAŞ-45 BİN TL

İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Spor İstanbul Yönetim Kurulu Bşk.

YAVUZ SALTIK (ÖZEL KALEM)

3 MAAŞ-33 BİN TL

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

Boğaziçi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

İston Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Y.OĞUZ DUMAN (DANIŞMAN)

3 MAAŞ-45 BİN TL

Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

İSPER Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET ÇAKILCIOĞLU (GENEL SEKRETER YRD.)

3 MAAŞ-38 BİN TL

İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İSFALT Yönetim Kurulu Başkanı

GÜRKAN AKGÜN (İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BŞK.)

3 MAAŞ-33 BİN TL

İSTON Yönetim Kurulu Başkanı

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

YAVUZ ERKUT (GENEL SEKRETER)

2 MAAŞ-30 BİN TL

İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

RESUL EMRAH ŞAHAN (İBB MECLİS ÜYESİ)

3 MAAŞ- 29 BİN TL

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı

BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

TAYLAN ENGİN (ULAŞIM DAİRE BAŞKANI)

3 MAAŞ-33 BİN TL

Ağaç ve Payzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk.

Hamidiye A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

SKANDALI KABUL ETTİ

Belediyede ‘israf’ yapıldığı algısı oluşturmak için hizmet araçlarını ‘makam aracı’ diye Yenikapı’ya toplayıp şov yapan İBB yönetimi, yeni bir skandala imza attı. CHP Milletvekili Murat Emir, katıldığı bir TV programında, İBB’nin 990 araçlık yeni ihale açtığını itiraf etti. İSKİ adına alınan bu araçlar için sadece 4 aylığına 16 milyon 709 bin 550 lira ödendiği ortaya çıktı. İade edilen araçların günlük kirası 43 TL iken, yeni kiralanan araçların günlük kirasının 156 TL olduğu öğrenildi.

ÇİFTE MAAŞLI BAŞKAN

CHP’li belediyelerin skandallarına bir yenisi eklendi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, belediye şirketi olan META Su’ya kendini müdür yaptı. Başkanın müdür olarak atanması Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanırken, atama kararı sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında ise yine oyçokluğuyla kendisine 10 bin TL huzur hakkı ücreti bağlandı.

İZMİR'DE SUYA YÜZDE 924 ZAM

İzmir’de 1 Eylül’den itibaren, mahalle statüsüne geçen eski orman köylerinde İZSU tarifeyi değiştirdi. Uygulamadan mahalle statüsüne geçen 239 eski orman köyü etkilendi. Su faturaları yüzde 924 oranında zamlandı. Bayındır’ın 59 mahallesinden 24’ü yeni tarifeden su faturası ödeyecek. İsyan eden köylüler, “1 Eylül’de başlayacak denilmesine rağmen zamlı faturalar ağustos faturalarına yansıtılmış bile. İmza toplayıp İZSU’nun kapısına dayanacağız. Bu paraları ödememiz mümkün değil” dedi.

BELEDİYE OTOPARKINA YÜZDE 1000 ZAM

Başkentte daha önce toplu ulaşıma zam yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, otopark ücretleri için de zamlı tarife hazırladı. Komisyona sevk edilen tarife kabul edilirse daha önce gün boyu bir TL olan otopark ücreti 3 saate kadar 5 TL, 6 saate kadar 6 TL, tam gün ise 10 TL olacak. Aylık abonman ise 300 TL olarak uygulanacak.