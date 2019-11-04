04 Kasım 2019 Pazartesi 10:53:54 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:04:16
Ekim ayında 11'i üst düzey 175 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekim ayındaki operasyonlarda 11'i sözde üst düzey 175 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran operasyonlarında 95, sonbahar-kış operasyonlarında 141 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ekim ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında kırsal alanda 3’ü büyük, 37’si orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 885, şehirlerde ise bin 857 operasyonun gerçekleştiğini bildirdi. Çataklı, bu operasyonlarda 3’ü kırmızı, 3’ü de turuncu listede olmak üzere 175 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden zehirli ıspanak açıklaması
- YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu
- YPG'nin İranlı üyesinden canlı yayında ''Türklere saldırın'' talimatı
- Beşiktaş'taki otobüs kazasında detaylar belli oldu! Yeni görüntü...
- Türkiye ile ülkesini karşılaştıran Yunanlı gazeteci: Ülkemden utanç duyuyorum