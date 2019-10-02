Kira artış oranı hesaplamaları yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kirada oturan vatandaşlar ile evini kiraya verenler mal sahipleri Ekim ayı enflasyon oranlarını merak ediyor. Ekim 2019 kira artış oranı nedir? Kira artış oranları Ekim 2019 belli oldu mu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Enflasyon oranlarından TÜFE baz alınarak kira artışı hesaplaması yapılıyor. Ekim 2019 kira artış oranı ve hesaplamaları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

EKİM 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Ekim 2019 kira artış oranı henüz açıklanmadı. Ekim 2019 kira artış oranları 3 Ekim'de açıklanacak. Ekim 2019 kira artış oranları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

EYLÜL'DE KİRAYA NE KADAR ARTIŞ YAPILMIŞTI?

Eylül 2019 kira artış oranı belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara yüzde 19,62 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,62

Zam bedeli: 196,2 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196,2 lira

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplaması TÜFE oranlarına göre yapılıyor. Hesaplamada TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranlarından on iki aylık ortalamalar baz alınıyor.