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30 Aralık 2019 Pazartesi 00:32:35 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 00:35:55

EGM'den polis okulu videosuna ilişkin açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, ilk kez 24 Mart 2017'de sosyal medyada paylaşılan ancak sosyal medyada yeni bir olay gibi sunulup gündem olan görüntülerle ilgili idari tedbirlerin alındığına dair açıklamada bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu videonun ilk kez 24 Mart 2017'de sosyal medyada paylaşıldığına işaret edildi.

Polis okulunda iki yıl önce çekilen videonun bugün sosyal medyada yeni bir olay gibi paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık makamının tasarruflarıyla gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır." ifadesine yer verildi.

(AA)

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