EGM trafik cezalarına ilişkin iddiaları yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğünce, son günlerde sosyal medyada "yeni trafik cezaları" adı altında gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, vatandaşlardan kaynağı belli olmayan bu tür bilgilere itibar etmemeleri istendi.
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son günlerde sosyal medyada "yeni trafik cezaları" adı altında gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, vatandaşların kaynağı belli olmayan bu tür bilgilere itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medyada 'yeni trafik cezaları' adı altında gerçek dışı bilgiler dolaşmaktadır. Trafik cezaları ile ilgili güncellemeler yılda bir kez yapılmakta ve bu değişimler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Lütfen kaynağı belli olmayan bu tür bilgilere itibar etmeyiniz."
AA
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