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12 Eylül 2019 Perşembe 10:23:23 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:24:47

Eğitim öğretim ödeneği 2019 ne kadar? Eğitim öğretim ödeneği 2019 ödeme tarihleri!

Eğitim öğretim ödeneği 2019 ne kadar? Eğitim öğretim ödeneği 2019 ödeme tarihleri merak ediliyor. Öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda bir kere kırtasiye yardımı yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin olarak, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği resmi yazıda yapılacak ödeme hakkında bilgi verdi. Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği bu dönem 1.180 TL olarak ödenecek. Eğitim öğretim ödeneği ile ilgili diğer merak edilen konulara ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

Öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda bir kere kırtasiye yardımı yapılıyor. Eğitim öğretim ödeneği ne kadar? Eğitim öğretim ödeneği 2019 ödeme tarihleri, arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin olarak, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği resmi yazıda bilgi verdi. Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapıldı. 

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ 2019 ÖDEME TARİHLERİ

3 Eylül 2019 tarihli resmi yazıya göre, öğretim yılına hazırlık ödeneği, fiilen öğretmenlik yapanlara 9 Eylül 2019 tarihinden itibaren ödenmeye başladı.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine bu dönem 1.180 TL olarak ödenecek. Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NEDİR?

Öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda bir kere (okulların açıldığı eylül ayı içerisinde) öğretmenlere eğitim – öğretim yılı için verilen yardıma 'hazırlık ödeneği' yada 'eğitim ödeneği' deniyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32. Maddesine göre bu ödenek “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Bu ödenekten yukarıda sayılanların dışında kalan eğitim emekçileri ( hizmetli, memur) yararlanamamaktadır.

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