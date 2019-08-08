İzmir'den sonra bir deprem de Denizli'de meydana geldi! 6 şiddetindeki deprem Antalya'dan da hissedildi (Son depremler...)

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kurban Bayramı öncesi 43 ilin geçiş noktasında trafik kilit Kurban Bayramı öncesi 43 ilin geçiş noktasında trafik kilit
İran'dan Trump'ın müzakere çağrılarına cevap: Arzusunu mezara götürecek İran'dan Trump'ın müzakere çağrılarına cevap: Arzusunu mezara götürecek
Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan adliyede Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan adliyede
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den uyuşturu baronlarına: Eğer ülkemi mahvederseniz sizi öldürmek zorunda kalırım Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den uyuşturu baronlarına: Eğer ülkemi mahvederseniz sizi öldürmek zorunda kalırım
Malala'dan Keşmir'de tansiyonu düşürme çağrısı Malala'dan Keşmir'de tansiyonu düşürme çağrısı
Mersin’de nargile denetimi Mersin’de nargile denetimi
YKS elektronik kayıt tarihleri uzatıldı YKS elektronik kayıt tarihleri uzatıldı
Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine ikinci operasyon Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine ikinci operasyon
Petkim ilk 6 ayda 5,9 milyar lira net satış geliri elde etti Petkim ilk 6 ayda 5,9 milyar lira net satış geliri elde etti
Galatasaray'da Diagne ve Kostas elde kaldı Galatasaray'da Diagne ve Kostas elde kaldı
20 Bin Öğretmenin ataması yarın yapılacak 20 Bin Öğretmenin ataması yarın yapılacak
İstanbul Havalimanı'nda robotlar yolculara danışma hizmeti vermeye başladı İstanbul Havalimanı'nda robotlar yolculara danışma hizmeti vermeye başladı
Denizli'de deprem sonrası heyelan anı kameraya yansıdı Denizli'de deprem sonrası heyelan anı kameraya yansıdı
Denizli’deki 6 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler Denizli’deki 6 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler
Gazişehir Gaziantep, Chipsah'la prensip anlaşmasına vardı Gazişehir Gaziantep, Chipsah'la prensip anlaşmasına vardı
Denizli'de bıçaklı saldırıya uğrayan oğlunu kaybeden Kaymakam İnan, İstanbul'a atandı Denizli'de bıçaklı saldırıya uğrayan oğlunu kaybeden Kaymakam İnan, İstanbul'a atandı
Balayı dönüşü kazada ölen gelinin cenazesi defnedildi Balayı dönüşü kazada ölen gelinin cenazesi defnedildi
Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine ikinci kez operasyon düzenlendi Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine ikinci kez operasyon düzenlendi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türk iş dünyasına rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türk iş dünyasına rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız
Flavio Gençlerbirliği yolunda Flavio Gençlerbirliği yolunda
Şanlıurfa'da koca vahşeti! 8 çocuk babası, tartıştığı eşi ile 17 yaşındaki kızını katletti! Şanlıurfa'da koca vahşeti! 8 çocuk babası, tartıştığı eşi ile 17 yaşındaki kızını katletti!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi! Ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi! Ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı
TSK'ya 3 yeni Modüler Üs Bölgesi geliyor: 22 yeni MÜB içinde ASELSAN'la anlaşma imzalandı TSK'ya 3 yeni Modüler Üs Bölgesi geliyor: 22 yeni MÜB içinde ASELSAN'la anlaşma imzalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:34:07 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:28:39

İzmir'den sonra bir deprem de Denizli'de meydana geldi! 6 şiddetindeki deprem Antalya'dan da hissedildi (Son depremler...)

Son Dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem haberinin ardından merkez üssü Denizli'nin Çardak ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı. İşte 8 Ağustos Son depremler

AFAD depremin merkez üssünü Bozkurt ilçesi olarak duyururken, saat 14.19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu. Öte yandan bu sabah saatlerinde de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. İzmir ve çevre ilçelerde hissedilen deprem paniğe neden olmuştu.

Son dakika haberine göre Denizli'de deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Bozkurt ilçesi olarak duyururken, saat 14.19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu

AFAD VE JANDARMA MAHALLELERİ GEZİYOR

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI CANLI YAYINA KONUŞTU 

Osman Zolan: Şehrin merkezinde deprem hissedildi. Şu an olumsuz bir durum yok. Merkezimize 60 km uzaklıkta bir bölgede meydana gelmiş durumda. Bazı çatlaklar var. Panik var. Bize yansıyan herhangi bir can kaybı yok. Köylere henüz ulaşamadık. Oradaki bilgileri de toparlayacağız. Ekiplerimiz sahada. Gelen haberlerde bizi üzecek can kaybı gibi herhangi bir haber yok. 

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Makam odamın duvarı da yıkıldı. Vatandaşlarda büyük bir korku oluştu. 2-3 evin yıkıldığıyla ilgili haber aldık. Ekiplerimizi yönlendirik, can kaybımız yok. Hayati tehlike taşayan bir yaralımız söz konusu değil. Enkaz altında olanlar kurtarıldı" açıklamasında bulundu

İZMİR DE SALLANMIŞTI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'deki depremin ardından Denizli'de 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Seferihisar'da saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 18,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Mahalle muhtarı Hüdai Karaşahin: Can kaybımız yok, 100 hane hasarlı ve girilemeyecek durumda

 

Denizli’deki depremin ardından ilk görüntüler geldi
Denizli'de deprem sonrası heyelan anı kameraya yansıdı
Ege beşik gibi!
En kritik bölgede inlerine girdik! Panikleyince bakın ne yaptılar...
"En büyük pişmanlığım G.Saray’a gitmekti"
Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu
'Asıl hedef Türkiye'dir'
'Türk-ABD, arasında olası çatışma engellendi'
1.5 dakika mülakat mı olur?
Terim maç sonunda patladı! Lakayt oyunları sonrası harekete geçti
Pakistan'dan Keşmir adımı
Netflix nasıl denetlenecek?
Şanlıurfa'da canlı bomba etkisiz hale getirildi
Bakan Akar'dan Kıbrıs resti! Faturası ağır olur
CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi
CHP-HDP ittifakında T.C. çatlağı: Toplantıyı terk etti
Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
F.Bahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum
PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ