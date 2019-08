İzmir'den sonra bir deprem de Denizli'de meydana geldi! 6 şiddetindeki deprem Antalya'dan da hissedildi (Son depremler...)

AFAD depremin merkez üssünü Bozkurt ilçesi olarak duyururken, saat 14.19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu. Öte yandan bu sabah saatlerinde de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. İzmir ve çevre ilçelerde hissedilen deprem paniğe neden olmuştu.



Son dakika haberine göre Denizli'de deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Bozkurt ilçesi olarak duyururken, saat 14.19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu



AFAD VE JANDARMA MAHALLELERİ GEZİYOR

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI CANLI YAYINA KONUŞTU

Osman Zolan: Şehrin merkezinde deprem hissedildi. Şu an olumsuz bir durum yok. Merkezimize 60 km uzaklıkta bir bölgede meydana gelmiş durumda. Bazı çatlaklar var. Panik var. Bize yansıyan herhangi bir can kaybı yok. Köylere henüz ulaşamadık. Oradaki bilgileri de toparlayacağız. Ekiplerimiz sahada. Gelen haberlerde bizi üzecek can kaybı gibi herhangi bir haber yok.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Makam odamın duvarı da yıkıldı. Vatandaşlarda büyük bir korku oluştu. 2-3 evin yıkıldığıyla ilgili haber aldık. Ekiplerimizi yönlendirik, can kaybımız yok. Hayati tehlike taşayan bir yaralımız söz konusu değil. Enkaz altında olanlar kurtarıldı" açıklamasında bulundu

İZMİR DE SALLANMIŞTI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'deki depremin ardından Denizli'de 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Seferihisar'da saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 18,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Mahalle muhtarı Hüdai Karaşahin: Can kaybımız yok, 100 hane hasarlı ve girilemeyecek durumda