Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika haberine göre; Ege Denizi’nde bu sabah saatlerinde deprem oldu. Meydana gelen depremin şiddeti 3.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Vatandaşlar panik yaşarken depremin 9 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.



Ege Denizi'de saat 07.23 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.