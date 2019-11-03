03 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 01:38:24
Efsaneden Türkiye'nin projelerine övgü
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Yusuf İslam (Cat Stevens) ile bir araya geldi.
İslam, Kasapoğlu’nun gönüllülük planlarından övgüyle bahsederek, “Gönüllülük çalışmaları benim adıma büyük önem taşıyor. Söz konusu projeler; bizim amaçlarımıza, özellikle de 'Barış Treni' ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalara tam anlamıyla uyuyor” dedi. Yusuf İslam, gönüllü yılının logosunu imzalayarak, “Barış geliyor” yazdı.
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