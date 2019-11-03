Efsaneden Türkiye'nin projelerine övgü

İslam, Kasapoğlu’nun gönüllülük planlarından övgüyle bahsederek, “Gönüllülük çalışmaları benim adıma büyük önem taşıyor. Söz konusu projeler; bizim amaçlarımıza, özellikle de 'Barış Treni' ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalara tam anlamıyla uyuyor” dedi. Yusuf İslam, gönüllü yılının logosunu imzalayarak, “Barış geliyor” yazdı.