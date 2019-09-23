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23 Eylül 2019 Pazartesi 16:51:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:52:59

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayında! EDHO yeni sezon yarın saat kaçta?

EDHO yeni sezon yarın saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerinin heyecanla beklediği gün geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı. EDHO yeni sezon 24 Eylül 2019 tarihinde ATV ekranlarında olacak. Yeni sezonda izleyenleri yeni sürprizler de bekliyor. Diziye transfer olan 3 ismin renk kattığı EDHO 140. bölüm fragmanında görülebiliyor. Peki, EDHO yeni sezon yarın saat kaçta yayınlanacak? EDHO yeni sezonu hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. EDHO yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 4 sezondur diziseverler tarafından tam not alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı. Reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonu yarın izleyicileri ile buluşacak. EDHO yeni sezonu kaçırmak istemeyenler 140. bölümün saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. EDHO yeni sezon yarın saat kaçta? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. EDHO yeni sezon ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

EDHO YENİ SEZON YARIN SAAT KAÇTA?

EDHO yeni sezon yarın 140. bölümüyle saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. 

EDHO YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
 

EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI

4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. 

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

EDHO  OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

Tarık Ünlüoğlu - Ünal Kaplan

Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba - İlyaz Çakırbeyli

Sabina Toziya - Hayriye Çakırbeyli

Kenan Çoban - Fahri

Turgay Tanülkü - Şahin Ağa

Haydar Şişman - Hurşit Dere

Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli

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