EDHO yeni sezon başlama tarihi 2019 nedir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncu kadrosu

EDHO yeni sezon başlama tarihi 2019 nedir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncuları kim? merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunda neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonun ne zaman başlayacağı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. EDHO 5. sezon sürpriz isimlerle geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonla ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

EDHO YENİ SEZON BAŞLAMA TARİHİ NEDİR?

EDHO yeni sezon başlama tarihi henüz netleşmedi. EDHO'nun yeni sezonun Eylül ayı sonuna doğru başlaması bekleniyor. İlk bölümünün 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz sene sezona 25 Eylül Salı günü başlamıştı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLAMAZ YENİ OYUNCU KADROSU

4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLAMAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

EDHO OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

Tarık Ünlüoğlu - Ünal Kaplan

Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba - İlyaz Çakırbeyli

Sabina Toziya - Hayriye Çakırbeyli

Kenan Çoban - Fahri

Turgay Tanülkü - Şahin Ağa

Haydar Şişman - Hurşit Dere

Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli