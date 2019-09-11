EDHO yeni sezon başlama tarihi 2019 nedir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncu kadrosu
EDHO yeni sezon başlama tarihi merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müptelaları, dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. 4 sezondur diziseverler tarafından tam not alan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonuna ne zaman başlayacağı internette yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. EDHO yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezonda izleyenleri yeni sürprizler de bekliyor. Diziye 3 isim transfer oldu. EDHO yeni sezon başlama tarihi 2019 nedir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncuları kim? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
EDHO yeni sezon başlama tarihi 2019 nedir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncuları kim? merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunda neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonun ne zaman başlayacağı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. EDHO 5. sezon sürpriz isimlerle geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonla ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.
EDHO YENİ SEZON BAŞLAMA TARİHİ NEDİR?
EDHO yeni sezon başlama tarihi henüz netleşmedi. EDHO'nun yeni sezonun Eylül ayı sonuna doğru başlaması bekleniyor. İlk bölümünün 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz sene sezona 25 Eylül Salı günü başlamıştı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLAMAZ YENİ OYUNCU KADROSU
4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLAMAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.
Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.
EDHO OYUNCU KADROSU
Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli
Tarık Ünlüoğlu - Ünal Kaplan
Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli
Ozan Akbaba - İlyaz Çakırbeyli
Sabina Toziya - Hayriye Çakırbeyli
Kenan Çoban - Fahri
Turgay Tanülkü - Şahin Ağa
Haydar Şişman - Hurşit Dere
Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli
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